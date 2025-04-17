Gazze’de yaşadıklarını anlatan Dr. İbrahim Uygun: Dünyanın böyle bir vahşete sessiz kalması kabul edilemez

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. İbrahim Uygun, iki aydan fazla kaldığı Gazze'de yaşadıklarını anlattı: Televizyonlarda birçok kanalda yıkılmış binaları gösteriyorlar. Bunların seçilmiş binalar olduğunu zannetmeyin, kesinlikle öyle değil. O gördükleriniz gerçektir. Gazze'de neredeyse taş üstünde taş kalmamıştır. Canlı hayvan bile kalmadı.



Harap olmamış ev, mekan ve araba göremezsiniz. ESAS beni etkileyen şey, insanların buna karşı gösterdiği metanet ve yaratıcılarına karşı imanlarıydı. Ben yaşadığım 2 ay 5 gün içerisinde Gazze'de yıkılmış evinin, yanmış dükkanının ya da harap olmuş arabasının başında ağlayan hiç kimse görmedim. Hatta kendi akrabalarından, yakınlarından şehit olan ve şehit olduktan sonra da ağıt yakan ve isyan eden kimseyi görmedim. Gazze halkının imanı, dünyaya bakış tarzı ve Rablerine karşı imanları gerçekten çok kuvvetli.



Onlar dünya hayatının geçiciliğine, dünya hayatında mal ve mülkün çer çöp olduğuna hem görerek inanıyor hem de bu şekilde yaşıyorlar. O insanlar Gazze'yi asla terk etmezler. Zaten işgal güçleri bunu çok iyi biliyor. Gazze halkı yaşamayı çok seven bir halk, hiçbir şekilde ölmekten korkmuyorlar ve korkmayacaklar da. Bunu işgal güçleri de biliyor, bu insanları yenemeyeceklerini biliyor. Tanıştığım bazı kişiler şehit olmak istiyorlar. Bu inancı silah, bomba ve SİHA ile yenmeniz mümkün değil.



El-Ehli Baptist Hastanesinde çalışan MR cihazı yok. Gazze'de çalışan 2 tomografi cihazı var, bunlardan bir tanesi Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi, diğeri ise El-Ehli Baptist Hastanesinde. El-Ehli Baptist Hastanesi, mecbur bir şekilde travma merkezi olarak kullanılıyorlar. Nasır Hastanesi de bu şekilde çalışıyor. Gazzeli dostlar bize eski ve yeni halinin fotoğraflarını gösteriyorlardı ve arada 20-30 kilo fark var. Çünkü yemek için bir şey yok ve açlık var. Dr. Uygun, dünyanın böyle bir vahşete sessiz kalmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

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