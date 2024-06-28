ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir

Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris TASARI GEÇERSE BIDEN'I GÖREVDEN ALABİLİR! 24 SAATLİK SÜRE

Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.

25. MADDE NE DİYOR?

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chip Roy Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor. Demokratlarda Biden paniği TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN