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ABD'de ''düello'' tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden'ı görevden alabilir

ABD'de eski başkan Donald Trump ve mevcut başkan Joe Biden'ın canlı yayındaki ''Düello'' rüzgarı devam ediyor. Son olarak Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, sosyal medyadan yayınladığı paylaşımda Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu bildirdi. Tasarının Meclis'ten geçmesi durumunda Biden'ın görevden alınması muhtemel.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 21:38 Güncelleme 28 Haziran 2024, 23:06
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir

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ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

BAŞKANLIK GÖREV VE YETKİLERİ İÇİN YETERSİZ

Roy sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti.

Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.

Başkan Yardımcısı Kamala HarrisBaşkan Yardımcısı Kamala Harris

TASARI GEÇERSE BIDEN'I GÖREVDEN ALABİLİR! 24 SAATLİK SÜRE
Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.

25. MADDE NE DİYOR?
ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chip RoyABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chip Roy

Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

Demokratlarda Biden paniği

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