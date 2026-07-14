Katil İsrail'in saldırdığı Gazze'de sağlık altyapısı büyük ölçüde çöktü. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden çocuklardan Filistinli Ebu Yusuf, günler önce sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda tedavi için Gazze dışına çıkarılmayı talep etmiş, hayatını kurtaracak son fırsatı beklediğini dile getirmişti.

Nasır Hastanesi’nde yetersiz beslenme sorunu yaşayan farklı yaş gruplarından çocuklar, mama ve ilaç eksikliği nedeniyle kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Ancak günler önce yaptığı çağrıya rağmen tedavi için Gazze dışına çıkarılamayan Ebu Yusuf, yaşamını yitirdi. Ebu Yusuf'un ölümü, İsrail'in engeline takılarak tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in uyguladığı abluka ve Refah Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilen sınırlı tıbbi tahliyeler nedeniyle 22 binden fazla hastanın ileri tedavi için yurt dışına çıkmayı beklediğini belirtiyor.