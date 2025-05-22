Gazze’de soykırım var! İsrail hastaneleri vurdu: 1 gün önce dünyaya gelen bebek şehit oldu

Katil devlet İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Hastaneleri, okulları, sığınma kamplarını bombalayan İsrail, uluslararası toplum tarafından dışlansa da katliamlarını durdurmuyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 815 Filistinli şehit oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni hedef alınırken, kaç kişinin can verdiği bilinmiyor. Ancak 1 günlük bebeğin ölüm haberi, bebek katilleri dışında herkesin yüreğini parçaladı. Ortadoğu vampirlerinin 48 saatlik saldırılarında 14 bebeğin öldüğü açıklandı. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin gece düzenlenen bombardımanda yıkılan evlerin enkazı altından 15 Filistinlinin cenazesini çıkardığı aktarıldı. BM yetkilileri, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de 115'ten fazla yere hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.