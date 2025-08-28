PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de İsrail soykırımına destek veren Microsoft Filistin protestosuna katılan çalışanlarını işten çıkardı

İsrail’e Gazze’de açıkça soykırım desteği veren Microsoft, Filistin eylemine katılan çalışanlarını işten çıkardı. İki Microsoft çalışanı şirketin Tel Aviv’le bağlarını protesto etmek için başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katıldıktan sonra işten çıkarıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına açıkça destekleyen ve hatta bombardıman sırasında Tel Aviv'e konum bilgisi sağlayan Microsoft yine Filistin'e destek veren çalışanlarını işten çıkardı.

FİLİSTİN PROTESTOSUNDAN SONRA İŞTEN ÇIKARILDILAR

İki Microsoft çalışanı İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ederken şirketin Tel Aviv'le bağlarını protesto etmek için başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katıldıktan sonra işten çıkarıldı.

Microsoft sözcüsü, çalışanların "yönetici ofislerine yapılan izinsiz giriş" sonucu "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" nedeniyle işten çıkarıldığını söyledi.

"Apartheid İçin Azure Yok" isimli protesto grubu, Anna Hattle ve Riki Fameli'nin işten çıkarıldıklarına dair sesli mesajlar aldığını bildirdi.

Salı günü şirketin başkanı Brad Smith'in ofisinde protesto düzenleyen yedi protestocudan biri onlardı. Diğer beş kişi ise eski Microsoft çalışanları ve şirket dışından kişilerdi.

"BURADAYIZ ÇÜNKÜ MICROSOFT İSRAİL'E SOYKIRIM DESTEĞİ VERİYOR"

Hattle, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Buradayız çünkü Microsoft, İsrail'e soykırım yapması için gerekli araçları sağlamaya devam ediyor ve aynı zamanda kendi çalışanlarını bu gerçeğe dair oyalıyor ve yanlış yönlendiriyor." dedi.

Adını Microsoft'un Azure yazılımına göndermeyle seçen No Azure for Apartheid grubu, şirketin İsrail ile ilişkilerini kesmesini ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Smith ise salı günü "Bu ülkedeki herkesin sahip olduğu ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz, yeter ki bunu yasal çerçevede yapsınlar." dedi.

MICROSOFT FİLİSTİNLİLERİN KAYDINI TUTUYOR

Ortak bir medya soruşturması, İsrail askeri gözetleme kurumunun, Microsoft'un Azure yazılımını kullanarak, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaptığı sayısız cep telefonu görüşmesi kaydını sakladığını söyledi.

The Guardian, İsrail-Filistin yayını +972 Magazine ve İbranice yayın organı Local Call tarafından yürütülen soruşturmada, İsrail'in Filistinlilere yönelik kapsamlı gözetleme için Microsoft bulutuna güvendiği de belirtildi.

