Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar

Batı basını sokak hayvanları yasasını çarpıtarak Türkiye'yi hedef gösterdi ve skandal bir çağrı yaptı.
TÜRKİYE'YE BOYKOT ÇAĞRISI
Sokak hayvanları konusunda Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar olmasına rağmen Batı basını sokak hayvanları yasası konusunda algı yönetimi ile açıkça Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Euronews'ten New York Times'a, The Guardian'dan Daily Mail'e pek çok gazete turistlere resmen Türkiye'ye gitmeme çağrısı yaptı.
BATI BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Fransız Euronews "Türkiye'nin milyonlarca sokak köpeğinin ölümüne yol açabilecek yeni yasa tasarısının iç yüzü" başlığını kullandı ve açıkça Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.