Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar

Daily Mail ise "İngiliz turistler sokak köpeklerini toplayıp yok etmeyi öngören yasa nedeniyle Türkiye'yi boykot edeceklerini ve tatillerini iptal edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE KÖPEKLER BİR HAFTA İÇİNDE UYUTULUYOR

Dünyanın birçok bölgesinde sokak hayvanlarına yönelik önlemler alınıyor. Örneğin İngiltere'de belediyeler başıboş bir köpeğin sahibini bir hafta boyunca arıyor. Mikroçipi olmayan ve bir hafta içinde sahibine ulaşılamayan köpekler uyutuluyor.

İngiltere'de sahipsiz köpekleri sahiplendiren ve barınaklarda bakımını yapan sivil toplum kuruluşu Dogs Trust'ın 1 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihlerinde hazırladığı rapora göre, ülke genelinde belediyeler, ihbarlar neticesinde 17 bin 243 köpeği sokaklardan topladı.

Bu köpeklerin yüzde 54'ünü sahipleri teslim alırken, yüzde 8'i başka vatandaşlarca sahiplenildi. Köpeklerin yüzde 21'i barınağı bulunan STK'ler tarafından korumaya alınırken, yüzde 1'ine denk gelen 240'ı ise uyutuldu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İngiliz medyasının başlattığı kirli operasyonla ilgili "Turistlerin gelmemesi veya dezenformasyonla donatılma çabası, içeriden bir çabanın tezahürüdür. Bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.