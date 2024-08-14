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Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar

Batı basını Türkiye’ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar olmasına rağmen sokak hayvanları yasası hakkında algı yönetimi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösterdiler. Euronews’ten New York Times’a, The Guardian’dan Daily Mail’e pek çok gazete turistlere resmen Türkiye’yi boykot etme çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:47 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 12:07
Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar

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Batı basını sokak hayvanları yasasını çarpıtarak Türkiye'yi hedef gösterdi ve skandal bir çağrı yaptı.

TÜRKİYE'YE BOYKOT ÇAĞRISI

Sokak hayvanları konusunda Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar olmasına rağmen Batı basını sokak hayvanları yasası konusunda algı yönetimi ile açıkça Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Euronews'ten New York Times'a, The Guardian'dan Daily Mail'e pek çok gazete turistlere resmen Türkiye'ye gitmeme çağrısı yaptı.

BATI BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Fransız Euronews "Türkiye'nin milyonlarca sokak köpeğinin ölümüne yol açabilecek yeni yasa tasarısının iç yüzü" başlığını kullandı ve açıkça Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

İŞTE SKANDAL MANŞETLER…

The Guardian "Türkiye milyonlarca sokak köpeğini ortadan kaldırmak için 'katliam yasasını' onayladı. Hayvanseverler mevzuatın birçok köpeğin öldürülmesine ya da aşırı kalabalık barınaklara düşmesine yol açacağından korkuyor" dedi.

The New York Times "Türkiye sahipsiz köpeklerini ayıklamayı hedefliyor: Eleştirmenler bunun politikayla ilgili olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Ekspress UK, "İngiliz turistler yasa nedeniyle Türkiye'yi boykot edeceklerine dair yemin ederek öfkeye kapıldı" dedi.

Daily Mail ise "İngiliz turistler sokak köpeklerini toplayıp yok etmeyi öngören yasa nedeniyle Türkiye'yi boykot edeceklerini ve tatillerini iptal edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE KÖPEKLER BİR HAFTA İÇİNDE UYUTULUYOR

Dünyanın birçok bölgesinde sokak hayvanlarına yönelik önlemler alınıyor. Örneğin İngiltere'de belediyeler başıboş bir köpeğin sahibini bir hafta boyunca arıyor. Mikroçipi olmayan ve bir hafta içinde sahibine ulaşılamayan köpekler uyutuluyor.

İngiltere'de sahipsiz köpekleri sahiplendiren ve barınaklarda bakımını yapan sivil toplum kuruluşu Dogs Trust'ın 1 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihlerinde hazırladığı rapora göre, ülke genelinde belediyeler, ihbarlar neticesinde 17 bin 243 köpeği sokaklardan topladı.

Bu köpeklerin yüzde 54'ünü sahipleri teslim alırken, yüzde 8'i başka vatandaşlarca sahiplenildi. Köpeklerin yüzde 21'i barınağı bulunan STK'ler tarafından korumaya alınırken, yüzde 1'ine denk gelen 240'ı ise uyutuldu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İngiliz medyasının başlattığı kirli operasyonla ilgili "Turistlerin gelmemesi veya dezenformasyonla donatılma çabası, içeriden bir çabanın tezahürüdür. Bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.

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