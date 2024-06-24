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Gazze'de İsrail soykırımı: 7 Ekim'den bu yana 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti! Çocuklar Han Yunus'a nakledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 37 bin 626'ya yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı aylardır devam eden saldırılarda 86 bin 98 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Filistin toprakları dışındaki hastanelerde tedavi görmeleri için nakledilme hazırlığı amacıyla durumu kritik 6 çocuğu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’nden güneydeki Han Yunus şehrine nakletti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 14:41 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:41
Gazze’de İsrail soykırımı: 7 Ekim’den bu yana 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti! Çocuklar Han Yunus’a nakledildi

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İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 360 Filistinli hayatını kaybetti.

37 BİN 326 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ise Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 326'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 86 bin 98 Filistinli yaralandı.

DSÖ ÇOCUKLARI HAN YUNUS'A NAKLETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin toprakları dışındaki hastanelerde tedavi görmeleri için nakledilme hazırlığı amacıyla durumu kritik 6 çocuğu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden güneydeki Han Yunus şehrine nakletti.

Çocuklardan Yasmin Labad'ın annesi, lösemi olan kızının ülke dışında tedavisi için bir aydan fazla süredir koordinasyon sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Filistinli kadın, kızının bir Arap ülkesinde tedavisi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden nakledilmesine hazırlık olarak DSÖ yetkililerinin kendilerini Gazze'nin kuzeyinden güneyine getirdiklerini ifade etti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirilen çocukların iki gün içerisinde Gazze Şeridi'nden ayrılmaları bekleniyor.

BİNLERCE HASTA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Gazze'deki Filistin hükümetinin basın ofisine göre, Gazze Şeridi'ndeki binlerce hasta, yurt dışında tedavi olamadıkları için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini kasıtlı olarak hedef aldı ve birçok hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

DSÖ, Gazze'de en az 10 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin 895 hastanın Gazze dışına sevk edildiğini bildirmişti.

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