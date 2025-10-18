Gazze’de enkazla yaşam: Ateşkes sağlansa da Filistinlilerin çilesi sürüyor

Gazze'de ateşkesin ardından Siyonist İsrail ordusunun "Sarı Hat" bölgesine çekilmesiyle Filistinliler, topraklarına dönmeye başladı. Akan kan ateşkesle şimdilik dursa da Filistinlilerin çilesi, İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de enkazda devam ediyor.

Yakubi asıl büyük mücadelenin bundan sonra başladığını anlattı: "Ben buraya gelirken sanki kıyamet sahnelerini görmüş gibi oldum. Bu molozların ve enkaz yığınlarının arasında nasıl yaşayacağız. Tavan çökmüş, duvarlar yıkılmış, bir şişe su içecek olsan nereden getireceksin. Bu yıkım böyle kalacak olursa psikolojimiz de yıkılır. Bize insanlığımızı kaybettirdiler. Bizi 1 milyon yıl geriye götürdüler. Taş Devri insanı bile bizim gördüklerimizi görmemiştir" diyerek İsrail saldırılarının onları ne hale getirdiğini vurguladı.