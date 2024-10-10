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Avrupa Parlamentosu vekillerini taşıyan trende patlama! Tren boşaltıldı

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentindeki Genel Kurul toplantısının bitiminde Brüksel'e geri taşıyan hızlı tren de teknik bir arıza nedeniyle patlama meydana geldi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:07
Avrupa Parlamentosu vekillerini taşıyan trende patlama! Tren boşaltıldı

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentindeki Genel Kurul toplantısının bitiminde Brüksel'e geri taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı.

Avrupa Parlamentosu bayrağı (Takvim.com.tr | Arşiv)Avrupa Parlamentosu bayrağı (Takvim.com.tr | Arşiv)

TEKNİK Mİ KASITLI MI?

Tren yolu şirketi Eurostar'dan alınan bilgiye göre, Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde kısa süre sonra teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi.

Avrupa Parlamentosu (Takvim.com.tr | Arşiv)Avrupa Parlamentosu (Takvim.com.tr | Arşiv)

AP MİLLETVEKİLLERİ SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI!

Milletvekilleri olay nedeniyle sosyal medyada öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu ayda bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti.

PARLAMENTO VEKİLLERİ GEZİNTİYE ÇIKARILIYOR!

Daha önce de milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti.
Bu durum sosyal medyada şakalara neden olmuştu.

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