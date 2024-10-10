Avrupa Parlamentosu vekillerini taşıyan trende patlama! Tren boşaltıldı

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TEKNİK Mİ KASITLI MI?

Tren yolu şirketi Eurostar'dan alınan bilgiye göre, Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde kısa süre sonra teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi.