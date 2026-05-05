Gazze'de ateşkese rağmen can kaybı artıyor: 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkaz altından 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 615'e, yaralı sayısının da 172 bin 468'e yükseldiği bildirildi.

  • İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 615'e ulaştı.
  • İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
  • Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 834 kişi öldü, 2 bin 365 kişi yaralandı.
  • Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 615'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

24 SAATTE 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkaz altından 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

72 BİN 615 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 834 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 365 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 768 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 615'e, yaralı sayısının da 172 bin 468'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

