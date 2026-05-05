İsrail Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'i alıkoymaya devam ediyor. İsrail polisi, uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu'nun "lider kadrosunda oldukları" gerekçesiyle alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini 6 gün daha uzatılmasını talep etti.
İSRAİL 2 AKTİVİSTİ SERBEST BIRAKMIYOR
Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak alıkoyduğu aktivistlerden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'ın durumuna ilişkin bilgi verildi.
Brezilyalı aktivist Avila ve İspanyalı Ebu Kişk'ın, filonun "lider kadrosunda" oldukları iddia edilirken, Aşkelon (Askalan) Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.
İsrail polisinin, Avila ve Ebu Kişk'ın gözaltı sürelerinin 6 gün daha uzatılmasını talep ettiği kaydedildi.
AVILA'DAN KIZINA FİLİSTİN MEKTUBU
İsrail'in alıkoyduğu Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın hapishaneden kızına yazdığı mektup ortaya çıktı. Avila'nın avukatı aracılığıyla ailesine ilettiği mektupta kızına Filistin ile ilgili yazdıkları dikkat çekti. İşte Avila'nın mektubu:
"Sevgili Teresa,
Şu anda seninle evde olmadığım için üzgünüm. Ne yazık ki baban, annen ve dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, yerine getirmemiz gereken tarihsel görevi anladı.
Bugün bir milyondan fazla çocuk bir soykırım nedeniyle acı çekiyor; açlıktan ölüyor, anestezi olmadan uzuvları kesiliyor ve ne Siyonizm'in ne de emperyalizmin ne olduğunu bilmeden korkunç, nefret dolu fikirlerin kurbanı oluyorlar.
Biliyorum beni çok özlüyorsun ve Filistinli çocukların tüm anneleri ve babaları da onları çok özlüyor; ırk, din, etnik köken ya da başka herhangi bir özellikten bağımsız olarak her insanın hak ettiği sevgi, mutluluk ve neşeyle dolu bir hayat yaşamak için her şeyi vermeye hazırlar.
Dünyanız daha güvenli olacak çünkü birçok ebeveyn sizin için daha iyi bir dünya inşa etmek adına her şeyi vermeye karar verdi. Umarım bir gün bunu anlarsın; çünkü seni çok seviyorum ve senin için ve diğer çocuklar için en tehlikeli şeyin soykırımı kabul eden bir dünyada yaşamak olduğunu bilmeni isterim.
Lütfen babanı, sana şarkı söyleyen ve uyuyabilmen için gitar çalan kişi olarak hatırla. Ve büyüdüğünde annen de sana babanın bir devrimci olduğunu ve dünyanın en korkunç insanlarıyla – Donald Trump, Benjamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir – karşı karşıya gelse bile daha iyi bir dünya kurma inancından vazgeçmediğini anlatacak.
Lütfen Filistin'i unutma!
Tüm sevgimle,
Thiago Ávila"
İSRAİL SUMUD'A MÜDAHALE ETTİ AKTİVİSTLERİ DARP ETTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
KİŞK VE AVILA'YA ÖLÜM TEHDİTLERİ
İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.