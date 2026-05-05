Sumud aktivisti Thiago Avila

AVILA'DAN KIZINA FİLİSTİN MEKTUBU

İsrail'in alıkoyduğu Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın hapishaneden kızına yazdığı mektup ortaya çıktı. Avila'nın avukatı aracılığıyla ailesine ilettiği mektupta kızına Filistin ile ilgili yazdıkları dikkat çekti. İşte Avila'nın mektubu:

"Sevgili Teresa,

Şu anda seninle evde olmadığım için üzgünüm. Ne yazık ki baban, annen ve dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, yerine getirmemiz gereken tarihsel görevi anladı.

Bugün bir milyondan fazla çocuk bir soykırım nedeniyle acı çekiyor; açlıktan ölüyor, anestezi olmadan uzuvları kesiliyor ve ne Siyonizm'in ne de emperyalizmin ne olduğunu bilmeden korkunç, nefret dolu fikirlerin kurbanı oluyorlar.

Biliyorum beni çok özlüyorsun ve Filistinli çocukların tüm anneleri ve babaları da onları çok özlüyor; ırk, din, etnik köken ya da başka herhangi bir özellikten bağımsız olarak her insanın hak ettiği sevgi, mutluluk ve neşeyle dolu bir hayat yaşamak için her şeyi vermeye hazırlar.

Dünyanız daha güvenli olacak çünkü birçok ebeveyn sizin için daha iyi bir dünya inşa etmek adına her şeyi vermeye karar verdi. Umarım bir gün bunu anlarsın; çünkü seni çok seviyorum ve senin için ve diğer çocuklar için en tehlikeli şeyin soykırımı kabul eden bir dünyada yaşamak olduğunu bilmeni isterim.

Lütfen babanı, sana şarkı söyleyen ve uyuyabilmen için gitar çalan kişi olarak hatırla. Ve büyüdüğünde annen de sana babanın bir devrimci olduğunu ve dünyanın en korkunç insanlarıyla – Donald Trump, Benjamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir – karşı karşıya gelse bile daha iyi bir dünya kurma inancından vazgeçmediğini anlatacak.

Lütfen Filistin'i unutma!

Tüm sevgimle,

Thiago Ávila"