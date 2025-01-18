PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'de casus krizi: CIA ajanı İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını sızdırdı

ABD Adalet Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını içeren gizli belgeleri sızdırmakla suçlanan bir CIA çalışanının, ulusal savunma bilgilerini yasa dışı şekilde saklama ve paylaşma suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 00:56 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 01:36
ABD’de casus krizi: CIA ajanı İsrail’in İran’a yönelik saldırı planlarını sızdırdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2016'dan bu yana ABD istihbarat teşkilatında görev yapan Asif William Rahman, mahkemede suçunu itiraf etti. Rahman, 2024 yılı da dahil olmak üzere çeşitli dönemlerde gizli bilgileri yasa dışı olarak indirip, yazdırıp ve dağıttığını kabul etti.

    Mahkeme kayıtlarına göre, Rahman 2024 baharında iş bilgisayarından "gizli" ve "çok gizli" olarak işaretlenmiş beş belgeyi yazdırarak evine götürdü. Bu belgeleri daha sonra çoğaltıp değiştirerek yetkisiz kişilerle paylaştı. Eylemlerini gizlemek için elektronik cihazlarından bu faaliyetlerin izlerini sildi, belgeleri işe geri getirip imha ettirdi.

    CIA ajanı Asif William Rahman (Fotoğraf: AP)CIA ajanı Asif William Rahman (Fotoğraf: AP)

    10 BELGEYİ YAZDIRARAK EVİNE GÖTÜRDÜ

    Mahkeme dosyalarına göre, Asif William Rahman 2024 sonbaharında da benzer bir suç işledi. Bu dönemde, son derece gizli sınıflandırmaya sahip 10 belgeyi yazdırarak evine götürdü ve bu bilgileri yetkisi olmayan kişilerle paylaştı. Rahman'ın bu eylemleri, ulusal güvenliği tehlikeye atma gerekçesiyle dava dosyasında yer aldı.

    Mahkeme kayıtlarına göre, Asif William Rahman 17 Ekim 2024 tarihinde bir ABD müttefikinin yabancı bir düşmana yönelik saldırı planlarını içeren iki belge daha yazdırdı. İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını içeren bu belgeler, daha sonra İran yanlısı bir Telegram hesabı olan "Middle East Spectator" tarafından yayınlandı ve internette dolaşıma girdi.

    Rahman'a yönelik dava, ABD Doğu Virginia Bölge Mahkemesi'nde açıldı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek
    Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi
    Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor