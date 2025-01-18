ABD’de casus krizi: CIA ajanı İsrail’in İran’a yönelik saldırı planlarını sızdırdı

2016'dan bu yana ABD istihbarat teşkilatında görev yapan Asif William Rahman, mahkemede suçunu itiraf etti. Rahman, 2024 yılı da dahil olmak üzere çeşitli dönemlerde gizli bilgileri yasa dışı olarak indirip, yazdırıp ve dağıttığını kabul etti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Rahman 2024 baharında iş bilgisayarından "gizli" ve "çok gizli" olarak işaretlenmiş beş belgeyi yazdırarak evine götürdü. Bu belgeleri daha sonra çoğaltıp değiştirerek yetkisiz kişilerle paylaştı. Eylemlerini gizlemek için elektronik cihazlarından bu faaliyetlerin izlerini sildi, belgeleri işe geri getirip imha ettirdi.

CIA ajanı Asif William Rahman (Fotoğraf: AP)

10 BELGEYİ YAZDIRARAK EVİNE GÖTÜRDÜ

Mahkeme dosyalarına göre, Asif William Rahman 2024 sonbaharında da benzer bir suç işledi. Bu dönemde, son derece gizli sınıflandırmaya sahip 10 belgeyi yazdırarak evine götürdü ve bu bilgileri yetkisi olmayan kişilerle paylaştı. Rahman'ın bu eylemleri, ulusal güvenliği tehlikeye atma gerekçesiyle dava dosyasında yer aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Asif William Rahman 17 Ekim 2024 tarihinde bir ABD müttefikinin yabancı bir düşmana yönelik saldırı planlarını içeren iki belge daha yazdırdı. İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını içeren bu belgeler, daha sonra İran yanlısı bir Telegram hesabı olan "Middle East Spectator" tarafından yayınlandı ve internette dolaşıma girdi.

Rahman'a yönelik dava, ABD Doğu Virginia Bölge Mahkemesi'nde açıldı.