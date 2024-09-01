Film setinde kabusu yaşadılar! Planlı patlama kontrolden çıktı alevler her yeri sardı

Londra 'da bir film setindeki planlı patlama kontrolden çıktı. The O2 Arena'nın hemen karşısında Thames Nehri kıyısında birden fazla yüksek patlama sesi duyulmasının ardından alevler bir anda yükseldi.

Görgü tanıkları "çok büyük ve çok gürültülü patlamalar" duyduklarını ve bir nakliye konteynerinin yandığını söyledi.