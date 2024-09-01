Film setinde kabusu yaşadılar! Planlı patlama kontrolden çıktı alevler her yeri sardı

Londra'da bir film setindeki planlı patlama kontrolden çıktı. The O2 Arena'nın hemen karşısında Thames Nehri kıyısında birden fazla yüksek patlama sesi duyulmasının ardından alevler bir anda yükseldi.
Londra'da bir film setindeki planlı patlama kontrolden çıktı. The O2 Arena'nın hemen karşısında Thames Nehri kıyısında birden fazla yüksek patlama sesi duyulmasının ardından alevler bir anda yükseldi.
KONTROLLÜ PATLAMA KONTROLDEN ÇIKTI
Thames Nehri'nin kıyısındaki film setinde başlatılan "kontrollü patlama" kontrolden çıktı.
Görgü tanıkları "çok büyük ve çok gürültülü patlamalar" duyduklarını ve bir nakliye konteynerinin yandığını söyledi.
İTFAİYE GECE BOYUNCA MÜDAHALE ETTİ
Londra itfaiyesi bir arabanın ve kamyonun yandığını fakat müdahalenin ardından yangının kontrol altına alındığını belirtti. İtfaiyenin gece boyunca bölgede kaldığı bildirildi.
Greenwich Kraliyet Belediyesi, şirketin geçen hafta sonu söz konusu yerin yakınında çekim yaptığını ve bunun çekimler sırasında kontrollü patlamaların meydana geldiğini belirtti.