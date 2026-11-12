St. Petersburg'da askeri araç infilak etti! 1 asker hayatını kaybetti
Rusya’nın St. Petersburg kentinde askeri bir araçta meydana gelen patlama sonucu bir asker hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlatan Soruşturma Komitesi, kriminal uzmanların sahada incelemelerini sürdürdüğünü ve patlamanın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.
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Rusya'da St. Petersburg'un Puşkin ilçesinde seyir halindeki askeri bir araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.
BİR ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olay sonucunda bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlatılırken kriminal uzmanlar ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, patlamanın nedenini ve arka planındaki tüm detayları aydınlatmak için adli incelemelerin titizlikle planlandığını bildirdi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya