Rusya 'da St. Petersburg'un Puşkin ilçesinde seyir halindeki askeri bir araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.

Rusya'da askeri araçta patlama. Fotoğraf: Reuters

BİR ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olay sonucunda bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlatılırken kriminal uzmanlar ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, patlamanın nedenini ve arka planındaki tüm detayları aydınlatmak için adli incelemelerin titizlikle planlandığını bildirdi.

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