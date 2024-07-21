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Gazze’de 289 günlük soykırım! Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktı

Gazze’de İsrail saldırıları 289 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 kişi öldü, 105 kişi ise yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 13:35 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 13:35
Gazze’de 289 günlük soykırım! Gazze’de can kaybı 38 bin 983’e çıktı

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 289 gündür saldırılara devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 64 artarak 38 bin 983'e yükseldi.

GAZZE'DE 289 GÜNLÜK SOYKIRIM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 289 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 64 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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