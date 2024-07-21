Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın KKTC dönüşü açıklamaları Yunanistan'ı bir kez daha ayaklandırdı. Kıbrıs Barış Harekatı 'nın 50. Yıldönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adeta çıkarma yapan Başkan Erdoğan, Yunan basınında paniğe yol açmıştı. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönerken basın mensuplarına verdiği uçak röportajı da Yunan'ı korkuttu.

BAŞKAN "DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİR" DEDİ YUNAN ZIPLADI

Ankara'ya dönüş uçuşunda gazetecilere konuşan Başkan Erdoğan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan küstah sözlerine sert tepki gösterdi ve "Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis'in bu bakanına haddini bildirmesi lazım. Bizim çok daha fazla konuşmamıza zaten gerek yok. Konuşacaklarımızı bugün zaten konuştuk. Yolumuza da aynen devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Dendias hakkındaki sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan gazetesi In.gr, Başkan Erdoğan'ın uçak röportajına dikkat çekerken "Recep Tayyip Erdoğan'a göre Türkiye, sözde devlet olarak adlandırdığı Kuzey Kıbrıs'ta deniz üsleri ve diğer deniz yapıları inşa etmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

In.gr ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ın işgalinin 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şenliklere katıldığı işgal altındaki topraklardan dönerken provokasyonlara devam etti ve Nikos Dendias'a yönelik açıklamalarla geri döndü." şeklinde skandal ifadeler kullandı.