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Gazze’de 16 Filistinli öldü: İsrail saldırıları artıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah, Nuseyrat, Han Yunus ve Refah’taki saldırılar sonucu sivil kayıplar arttı. 7 Ekim’den bu yana ölü sayısı 40 bini geçti, yaralı sayısı ise 92 binin üzerinde.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 23:13 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 23:13
Gazze’de 16 Filistinli öldü: İsrail saldırıları artıyor

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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah şehrindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldüİsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI BİTMİYOR

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Saidi ailesinin evine İsrail ordusunun yaptığı saldırıda birisi kız çocuğu olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerindeki saldırılarda da 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları artıyor İsrail'in Gazze'ye saldırıları artıyor

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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