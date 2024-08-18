Berlin’de Gazze’ye destek gösterisi düzenlendi! Alman polisinden alçak müdahale: Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail 'in Gazze 'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg ilçesindeki Moritzplatz metro istasyonunun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Berlin'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

"ALMANYA'NIN SESSİZLİĞİ SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır", "15 bin çocuk öldürüldü" ve "Bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.