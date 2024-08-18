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Berlin'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi! Alman polisinden alçak müdahale: Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde polis sert bir müdahalede bulundu. Protestocular, "Soykırımı durdurdun" sloganları atarak 7 Ekim'den bu yana yapılan katliama tepkilerini gösterdi. Gösteri sırasında birçok kişi Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 22:27
Berlin’de Gazze’ye destek gösterisi düzenlendi! Alman polisinden alçak müdahale: Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

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Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg ilçesindeki Moritzplatz metro istasyonunun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Berlin'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendiBerlin'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

"ALMANYA'NIN SESSİZLİĞİ SUÇ ORTAKLIĞIDIR"
Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır", "15 bin çocuk öldürüldü" ve "Bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Berlin'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendiBerlin'de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Eylemde, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Göreceksiniz Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail terör devletidir" sloganları atıldı.

Alman polisinden alçak müdahaleAlman polisinden alçak müdahale

BİRÇOK GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Axel Springer Medya Grubu binası önünde toplanan bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Alman polisinden alçak müdahaleAlman polisinden alçak müdahale

Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapmaya çalışanların arasına giren polis ekipleri gerilimin artmasını önledi.

Alman polisinden alçak müdahaleAlman polisinden alçak müdahale

Göstericiler eylemi uzun süre bu bölgede sürdürdü. Polis eylemin sonlandırıldığı anonsu yaparak göstericilerin ayrılmalarını istedi. Bu çağrıya uymayan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı ve birçok gösterici gözaltına alındı.

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