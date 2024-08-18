Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir kamyonda dün gece patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Lod Caddesi'nde meydana geldiği aktarılarak, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi. Polis, patlamaya kamyonda bulunan bir patlayıcının neden olduğunu ifade etti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydan gelen patlamada 1 kişi öldü
EL KASSAM VE KUDÜS TUGAYLARI ÜSTLENDİ
Tel Aviv'de meydana gelen patlamanın sorumluluğunu Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları üstlendi.
El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "El Kassam Tugayları, Kudüs Tugayları ile birlikte, pazar akşamı Tel Aviv kentinde şehadet operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Tugaylar, işgalin katliamları, sivillerin yerinden edilmesi ve suikast politikası devam ettiği sürece işgal altındaki topraklarda şehadet operasyonlarının yeniden ön plana çıkacağını doğruluyor." ifadelerine yer verildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Tel Aviv'in güneyinde dün yolda yürüyen bir kişi sırt çantasında taşıdığı bombayı patlattı. Saldırıda bombacı hayatını kaybederken yoldan geçen bir kişinin ise yaralandığı bildirildi.