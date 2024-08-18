Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir kamyonda dün gece patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Lod Caddesi'nde meydana geldiği aktarılarak, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi. Polis, patlamaya kamyonda bulunan bir patlayıcının neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydan gelen patlamada 1 kişi öldü