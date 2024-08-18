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Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek

Tel Aviv’de dün gece düzenlenen bombalı saldırıyı Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları üstlendi. El Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada intihar saldırılarının devam edeceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 23:23 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 16:30
Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir kamyonda dün gece patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Lod Caddesi'nde meydana geldiği aktarılarak, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi. Polis, patlamaya kamyonda bulunan bir patlayıcının neden olduğunu ifade etti.

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EL KASSAM VE KUDÜS TUGAYLARI ÜSTLENDİ

Tel Aviv'de meydana gelen patlamanın sorumluluğunu Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları üstlendi.

El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "El Kassam Tugayları, Kudüs Tugayları ile birlikte, pazar akşamı Tel Aviv kentinde şehadet operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Tugaylar, işgalin katliamları, sivillerin yerinden edilmesi ve suikast politikası devam ettiği sürece işgal altındaki topraklarda şehadet operasyonlarının yeniden ön plana çıkacağını doğruluyor." ifadelerine yer verildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Tel Aviv'in güneyinde dün yolda yürüyen bir kişi sırt çantasında taşıdığı bombayı patlattı. Saldırıda bombacı hayatını kaybederken yoldan geçen bir kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, bombacının 50'li yaşlarda olduğunu belirtti. İsrail basını ise Batı Şeria'nın Nablus bölgesinden gelen bir Filistinli olduğunu iddia etti.

TEL AVİV'DE İNTİFADA

İsrail'de intihar saldırıları, 2000'li yılların başındaki İkinci İntifada'da yüzlerce İsraillinin bir dizi ölümcül bombalamada öldürülmesinden bu yana nadir görülüyor.

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