Gazze’de 1 milyon çocuk tehlikede!

İsrail Ordusu'nun Gazze'ye yönelik hain saldırıları ayladır devam ederken Filistinli çocuklar, bombardımanlar altında yaşam savaşı veriyor. ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürüyor.



Ateşkesi ihlal eden ve saldırılarını sürdüren İsrail, dünyadan gelen çağrılara kulaklarını tıkamış durumda. İsrail'in hedef gözetmeksizin bombaladığı Gazze'de bugüne kadar binlerce çocuk hayatını kaybetti. Son iki aydır hiçbir yardımın girmesine izin verilmeyen Gazze'de, yaklaşık 1 milyona yakın çocuğun açlığa ve ölüme terk edilmesi, vicdanları kanattı. Çocuk olmaktan önce yaşam mücadelesini öğrenen küçükler, bir tas çorbaya, bir dilim ekmeğe ve yaralarını saracak tıbbi malzemeye muhtaç halde savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor

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