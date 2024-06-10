Gazze katliamcılarından Eliran Mizrahi intihar etti

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 36 bin Filistinli'yi hayattan kopardı. Binlerce insan yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Savaş hukukuna aykırı hareket eden Netanyahu'nun canileri, son olarak Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenledikleri saldırıda 210 sivili öldürdü, 400 kişiden fazla sivili yaraladı. Onlardan biri olan Eliran Mizrahi isimli İsrail askeri, Gazze'de işlediği savaş suçlarını sosyal medya hesabından keyifle paylaştı. Cani Mizrahi, çatışmalardan döndükten sonra İsrail'de yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendisi kafasına sıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN