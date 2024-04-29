Alman ordusunda Rusya’ya casusluk krizi! ’Endişe’ nedeniyle Rusya’ya bilgi sızdırdığını itiraf etti

Koblenz kentinde Alman Silahlı Kuvvetleri nin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde yüzbaşı olarak görev yapan Thomas H, mahkemede, Ukrayna savaşında nükleer gerilimin artmasından endişe duyduğu için Rusya'ya askeri bilgileri aktarmaya karar verdiğini belirtti.

Almanya 'da yargılanan 54 yaşında yüzbaşı olarak görev yapan asker, Rusya -Ukrayna Savaşı'ndan endişe duyduğu gerekçesiyle Rusya için casus luk yaptığını itiraf etti.

BİLGİ ALMAK İÇİN TEMAS KURDU

Sosyal medyada gördüğü bir haberden dolayı Mayıs 2023'te Rus konsolosluğuyla temasa geçtiğini anlatan Thomas H, bunun hangi haber olduğunu hatırlamadığını ancak o dönemde sosyal medya platformu Tiktok üzerinden Rusya'yı destekleyen ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine yakın bir kişiyi takip ettiğini dile getirdi.



Thomas H, aynı dönemde AfD ile temasa geçerek üyelik başvurusunda bulunduğunu da söyledi. Ukrayna savaşında, "yakın bir zamanda taktiksel nükleer silahların kullanılacağını varsaydığını" savunan Thomas H, bu konuda zamanında bilgi almak için Rus tarafıyla temasa geçtiğini kaydetti.