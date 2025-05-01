Gazze açlıktan ölüyor: Çocuklar seslerini duyurmak için gösteri düzenledi!

Katil devlet İsrail'in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gönüllülerin oluşturduğu "Dört Arkadaş" ekibinin Han Yunus'ta düzenlediği etkinliğe, Gazze'de açlık çeken ve hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıda çocuk katıldı. İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, yardım, tıbbi malzeme ve ticari ürün girişini engelliyor. Bu da hükümet ve insan hakları raporlarına göre, insani durumu ciddi şekilde kötüleştirdi.



İkiaydır süren ablukanın sağlık koşullarını felakete sürüklediği, özellikle bebekler arasında yetersiz beslenmenin korkunç boyutlara ulaştığı açıklandı. Gazze Şeridi'ndeki bir milyondan fazla çocuğun her gün açlık çektiği, bunların 65 bini şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere sevk edildiği aktarıldı. 11 yaşındaki Rama Ebu'l-Ayneyn, "Açlıktan ve bombalardan ölüyoruz. Yardımların girmesi için sınır kapıları açılsın. Ölenlerin çoğu çocuk" dedi.



KAPLUMBAĞA YiYORLAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava, kara ve deniz ablukası ve devam eden şiddetli saldırıları nedeniyle bölgede yaşanan derin gıda krizinde, Filistinliler deniz kaplumbağası gibi deniz canlılarını tüketmeye başladı. Sosyal medyada yayınlan bir videoda konuşan çarşıdaki bir Gazzeli balıkçı, halkın kırmızı et ve tavuk gibi temel protein kaynaklarına ulaşamadığını, balıkçılık ekipmanlarının yetersizliği ve denizden avlanmayı engelleyen İsrail ablukasının korkutucu boyutta olduğunu söyledi.

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