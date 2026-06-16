G7'de mikrofon açık kaldı! Zelenskiy ve Macron'Un Trump dedikodusu basına sızdı
Fransa’daki G7 Zirvesi’ne Macron ve Zelenskiy’nin "Trump" dedikodusu damga vurdu. Açık kalan mikrofon liderlerin Trump ile görüşme konusundaki fikirlerini basına sızdırırken Trump’a yapılan soğuk karşılama ABD basınında dikkat çekti.
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- Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Emmanuel Macron ile Volodimir Zelenskiy arasındaki özel sohbet mikrofonların açık kalması üzerine basına sızdı.
- Sızan diyalogda Macron'un Zelenskiy'e Donald Trump ile görüşme yapıp yapmayacağını sorduğu duyuldu.
- Macron, Zelenskiy'e Fransa'da daha uzun kalmasını önerirken Zelenskiy Brüksel'e gitmesi gerektiğini belirtti.
- ABD gazetesi Politico, Trump'ın Fransa'da Zelenskiy gibi karşılanmadığını ve Macron'un Trump'ı bizzat karşılamadığını bildirdi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde Macron ve Trump ile ayrı ayrı görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi Zelenskiy ve Macron'un dedikodusuyla çalkalanıyor.
MİKROFON AÇIK KALDI KONUŞMA BASINA SIZDI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen özel sohbet, mikrofonların açık unutulması üzerine basına sızdı. İkilinin ana gündem maddesi ise ABD Başkanı Donald Trump'tı.
KONU: TRUMP
Zirve esnasında baş başa konuşan iki lider, açık kalan bir mikrofonun kurbanı oldu. Kaydedilen diyaloglarda Macron'un Zelenskiy'e Trump ile ikili görüşme yapıp yapmayacağının sorulduğu duyuldu.
Zelenskiy'nin cevabı ise net olarak kaydedilemedi.
İfşa olan diyalogda Macron'un Zelenskiy'e Fransa'da biraz daha uzun bir süre kalmasını önerdiği, Ukrayna liderinin ise, ülkesinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin ele alınacağı Avrupa Konseyi Zirvesi için Brüksel'e gitmesi gerektiğini söylediği bildirildi.
TRUMP'I ZELENSKİY GİBİ KARŞILAMADILAR
ABD gazetesi Politico, Trump'ın Fransa'da Zelenskiy gibi karşılanmadığına dikkat çekti. Macron, Trump'ı bizzat karşılamamış, onun yerine Elysee Sarayı Protokol Şefi katılmıştı. Fransa liderinin o esnada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme yaptığı belirtildi. Macron çifti Trump'ı ülkeye gelişinden bir gün sonra, salı günü resmi olarak karşıladı.
ZELENSKİY'NİN G7 TURU
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı bir araya geldiğini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleşen G7 Zirvesi'ne katıldığını belirtti.
Burada önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Fransa'da G7 Zirvesi'ndeki görüşmeler anlamlı bir şekilde başladı." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, gün içinde önemli bir toplantı yapılacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"En önemli şey Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek ve Rusya'nın savaşı sona erdirmesi için diplomasiyi ilerletmek. Barışa ihtiyaç var."
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la birlikte ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiğini gösteren fotoğrafları da paylaşan Zelenskiy, "Pozisyonları koordine etmek her zaman önemlidir." ifadesine yer verdi.