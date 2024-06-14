İran'da başörtüsü tartışması! Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan: "Hakka ve adalete inanıyorum!''

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin reformist adayı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasını ve başörtüsü konusunda kadınlara müdahaleyi eleştirdi.
'HAKKA VE ADALETE İNANIYORUM'
Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki kampanya merkezlerinden birinde düzenlenen "Mesud Pezeşkiyan'ı Destekleyen Kadınlar Konferansı"nda konuştu.
Konuşmasında, "Hayatımda oy almak için hiçbir zaman yalan söylemedim ve hiçbir zaman yanlış slogan atmadım." ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, "Hakka ve adalete inanıyorum. Kadınların, mezheplerin ve etnik kökenlerin hakları benim için önemli. Kadın, erkek, Türk, Kürt, Beluci benim için fark etmez." dedi.