Burgat, Fransa’da İslamofobik söylemin 2020’de devlet söylemine dönüştüğünü ileri sürdü.

BU İNSANLAR FRANSA'YA TESADÜFEN GELMEDİLER"

Fransa'daki Müslüman nüfusun ülkenin ekonomik geçmişinden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirten Burgat, çocukluk döneminde babasının çalıştığı çelik şirketinin Fas'ın Rif bölgesine her hafta otobüs göndererek işçi getirdiğini anlattı.

Burgat, "Bu insanlar Fransa'ya tesadüfen gelmediler. Onları biz getirdik." dedi.

İlk kuşak göçmenlerin Fransızca konuşamadığını ve yazamadığını belirten Burgat, bu nedenle büyük ölçüde sessiz ve görünmez kaldıklarını söyledi.

Sonraki kuşaklarda ise durumun değiştiğini vurgulayan Burgat, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci kuşaklar yalnızca konuşmayı, yazmayı ve iletişim kurmayı öğrenmekle kalmadılar, aynı zamanda seslerini yükseltmeye başladılar. İşte sorun da burada ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

BİR ANDA FRANSIZ TOPLUMUNUN TEHLİKEDE OLDUĞU SÖYLENMEYE BAŞLANDI

Burgat, göçmen ailelerin kadınlarının başörtüsü takmasının ve temizlik işlerinde çalışmasının geçmişte sorun edilmediğini, ancak eğitimli ve meslek sahibi olma hedeflerinin gündeme gelmesiyle yaklaşımın değiştiğini savundu.

Burgat, "Anneleri başörtüsü takıyordu ancak ev ya da ofis temizliğinde çalıştıkları için bu bir sorun değildi. Ancak genç bir kadın 'Profesör olmak istiyorum' ya da 'Avukat olmak istiyorum' dediği anda, birden Fransız toplumunun ve laikliğin tehlikede olduğu söylenmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI



Burgat'ın Fransa'da İslamofobik söylemin aşırı sağın sınırlarını aşarak devlet söylemine dönüştüğü yönündeki değerlendirmesi, Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Ulusal Birlik'in (RN) başörtüsüne yönelik planını yeniden gündeme taşıdı. RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy, partisinin seçimi kazanması hâlinde kamusal alanda başörtüsü kullanımına para cezası uygulanacağını açıklamıştı.

"İSLAMOFOBİ'NİN MERKEZİNDE SÖMÜRGECİ HEGEMONYA VAR"

Burgat, İslamofobinin merkezinde sömürgecilik döneminde kurulan üstünlük ilişkisinin bulunduğunu savundu.

Burgat, "İslamofobi'nin özünü anlamak gerekir. Müslümanlar, üzerinde sömürgeci hegemonya kurduğumuz halkların bugün en görünür ve en örgütlü sembollerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'daki mevcut siyasi iklimi de bu tarihsel çerçevede değerlendiren Burgat, Müslüman karşıtlığının aşırı sağın sınırlarını aşarak devlet politikalarına yansıdığını ileri sürdü.

"2020'DE İSLAMOFOBİK SÖYLEM DEVLETİN SÖYLEMİNE DÖNÜŞTÜ"

Fransa'da 2004'te devlet okullarında başörtüsünün yasaklanmasından ziyade 2020'yi kritik bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirten Burgat, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Les Mureaux kentinde yaptığı konuşmaya işaret etti.

Burgat, "İslamofobik söylem daha önce aşırı sağla sınırlıydı. 2020'de bu söylem devletin söylemine dönüştü. Muhalefetteki aşırı sağın İslamofobik söyleminden, Müslümanları ayrıştıran bir devlet söylemine geçtik." ifadelerini kullandı.

Fransız hükümetinin geçmişte silahlı mücadeleyi savunan az sayıdaki Müslümanın eylemlerini kriminalize ettiğini belirten Burgat, sonrasında ise "bir azınlığın eylemlerinin değil, Müslümanların çoğunluğunun fikirlerinin kriminalize edilmeye başlandığını" savundu.

"BEYAZ ÜSTÜNLÜKÇÜLÜĞÜNÜN CAN ÇEKİŞMESİ"

Fransa ve Avrupa'da Müslüman karşıtlığının gerilemediğini savunan Burgat, yeni "ayrılıkçılıkla mücadele" düzenlemelerinin de bu eğilimin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Meselenin yalnızca sağ siyasetle sınırlı olmadığını dile getiren Burgat, Avrupa solunun da sömürgecilik ve Filistin konusunda çelişkiler taşıdığını ifade etti.

Burgat, sorunun temelinde sömürgecilik döneminde oluşturulan üstünlük ilişkisinin sona ermesini kabullenmekte yaşanan güçlüğün bulunduğunu savundu.

"Üzerinde sömürgeci üstünlük kurduğumuz insanların bugün kendilerini ortaya koymasını kabul etmiyoruz." diyen Burgat, dekolonizasyonun merkezindeki meselenin de bu olduğunu söyledi.

Burgat, "Dekolonizasyonun en sert meselesi, beyaz insanın kendi üstünlüğünün sona ermesini istememesidir. Cezayir'den Trump'a kadar bütün bu sorunsalı tek bir ifadeyle özetlemem gerekirse, buna 'beyaz üstünlükçülüğünün can çekişmesi' derdim." ifadelerini kullandı.