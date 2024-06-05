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Fransız parlamentosunda Filistin direnişi krize dönüştü! İkinci uzaklaştırma geldi! ''Fransa Filistin'i tanıyana kadar durmayacağız!''

Fransa parlamentosu haftalardır Filistin'deki katliamlara sessiz kalmak istemeyen ve İsrail'i destekleyen vekiller arasında yaşanan gerginliklerle anılıyor. Muhalefetten milletvekili Rachel Keke, bugün de mecliste Filistin bayrağı açması üzerine meclisten geçici olarak uzaklaştırıldı. LFI Başkanı Mathilde de Panot, Fransa Filistin devletini tanıyana kadar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine karşı silah ambargosu kararı alana kadar durmayacaklarını belirtti.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 22:51 Güncelleme 05 Haziran 2024, 23:20
Fransız parlamentosunda Filistin direnişi krize dönüştü! İkinci uzaklaştırma geldi! ’’Fransa Filistin’i tanıyana kadar durmayacağız!’’

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Fransa parlamentosunda Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Rachel Keke'nin Filistin bayrağı açmasının ardından oturuma ara verildi.

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PARLAMENTODAN UZAKLAŞTIRILDI

Fransa parlamentosunda bir milletvekili daha Filistin bayrağı açarak, Filistin'e destek verdi. Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kıyafet giyen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Rachel Keke'nin Filistin bayrağı açmasının ardından parlamentodaki oturuma ara verildi. Keke, geçici olarak parlamentodan uzaklaştırıldı.

FİLİSTİN'İ TANININCAYA KADAR DURMAYACAĞIZ!


LFI Başkanı Mathilde de Panot, Fransa Filistin devletini tanıyana kadar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine karşı silah ambargosu kararı alana kadar durmayacaklarını belirtti.

İKİNCİ UZAKLAŞTIRMA
Geçtiğimiz hafta LFI milletvekillerinden Sebastien Delogu da parlamento oturumu sırasında Filistin bayrağı açtığı için parlamentodan uzaklaştırılmıştı.

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