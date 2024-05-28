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Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu'ya uzaklaştırma cezası

Fransa'da meclisi skandal bir karara imza attı. Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, meclis oturumda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası aldı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 18:56 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 18:56
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası

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Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, meclis oturumda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası aldı.

Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan vekile men cezası!



Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.



LFI Milletvekili Delogu oturumda, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı.



Muhalif milletvekilleri, Delogu'yu alkışladı.



Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi.



Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.

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