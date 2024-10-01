Buzulların erimesi sınırları yok etti: İki ülke anlaştı sınırlar yeniden çizilecek

İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın bir kısmı, eriyen buzullar nedeniyle yeniden çizilecek. İki ülke, Alpler 'in en yüksek zirvelerinden olan Matterhorn Zirvesi 'nin altındaki sınırı değiştirme konusunda anlaştı.

İsviçre hükümeti, İtalya ile İsviçre arasındaki sınırı belirleyen buzullar eridiği için sınırın yeniden çizileceğini açıkladı.

EN HIZLI ISINAN KITA: ETKİSİ İSE ÇOK SERT

İsviçre hükumeti yaptığı açıklamada, "Buzulların erimesiyle bu doğal unsurlar gelişiyor ve ulusal sınırları yeniden tanımlıyor" dedi. İsviçre, düzenlemeyi bugün resmen onaylarken, İtalya 'da ise onay süreci devam ediyor. İsviçre hükumeti, her iki taraf da imza sürecini tamamladığında, anlaşmanın yayınlanacağını ve yeni sınırın ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Alpler'in en yüksek zirvelerinden olan Matterhorn Zirvesi (DHA)

İsviçre ile İtalya sınırı, Matterhorn Zirvesi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'nın buzullar üzerindeki etkisi çok sert oldu. İsviçre'de buzullar geçen yıl hacimlerinin yüzde 4'ünü kaybederken, kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüşü yaşadı.Ülkede en büyük düşüş 2022'de yüzde 6 olarak gerçekleşti.

BUZULLARIN ÇÖKMESİ 11 KİŞİNİN CANINA MAL OLDU!

Yaklaşık 40 yıl önce Matterhorn yakınlarındaki buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları geçen yıl temmuz ayında eriyen buzun içinde bulunmuştu. 2022 yılında İtalyan Alpleri'nde ise bir buzulun çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.