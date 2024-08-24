Fransa’da siangoga kundaklama girişimi! Patlama sonucu 1 polis yaralandı





FAİLİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bu sabah La Grande Motte sinagoguna, açıkça suç teşkil eden bir kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Yahudi yurttaşlarımıza ve belediyeye tam desteğimi sunmak ve Cumhurbaşkanının talebi üzerine failin bulunması için tüm imkânlar seferber edilmektedir" dedi.



ARAÇLARIN BİRİNDE GAZ KAPSÜLÜ BULUNDU



Fransız basınında yer alan haberlere göre, patlama La Grande-Motte'deki Beth Yaacov sinagogunun dışında iki arabanın ateşe verilmesi sonucu meydana geldi, yetkililer araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN