Fransa'da kamu çalışanları ve memurlar, maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde greve çıktı. Tüm büyük sendikaları bir araya getiren Inter-syndicale grubunun çağrısıyla yaklaşık 170 noktada gösteriler düzenlendi.

Eylemlerin merkezinde çalışanların ücretleri, kamu hizmetlerinin durumu ve hükümetin bütçe politikaları yer aldı. Çalışanlar, uzun süredir devam eden bu tablonun alım güçlerini zayıflattığını savunurken, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.

Fransa'daki lise protestolarında 440 gözaltı

"SİLAHA DEĞİL İNSANA YATIRIM"

Gösterilerde hükümetin harcama tercihleri de protesto edildi. Savunma ve silah harcamalarındaki artışa tepki gösteren eylemciler, "Silaha değil insana yatırım" yazılı pankartlarla eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını istedi.

Fransa'da bütçe görüşmeleri devam ederken, hükümetin kaynak dağılımına ilişkin tartışmalar siyasi partiler ve sendikalar arasında da gerilime neden oluyor. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bütçe politikalarının siyasi tartışmanın önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.