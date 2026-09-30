Fransa'da genel grev ve lise blokajları ülkeyi kilitledi: Sendikalardan hükümete 48 saat süre
Fransa genelinde kamu çalışanlarının maaş artışı talebiyle başlattığı genel grev ile liselilerin fiziki şartlar ve personel açığına karşı yürüttüğü blokaj eylemleri eş zamanlı olarak sokakları karıştırdıı. Paris başta olmak üzere 170 noktada eylemler sürerken, 338 okulda eğitim aksadı; polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda 40 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da kamu çalışanları ve memurlar, maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde greve çıktı. Tüm büyük sendikaları bir araya getiren Inter-syndicale grubunun çağrısıyla yaklaşık 170 noktada gösteriler düzenlendi.
Eylemlerin merkezinde çalışanların ücretleri, kamu hizmetlerinin durumu ve hükümetin bütçe politikaları yer aldı. Çalışanlar, uzun süredir devam eden bu tablonun alım güçlerini zayıflattığını savunurken, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.Fransa'daki lise protestolarında 440 gözaltı
"SİLAHA DEĞİL İNSANA YATIRIM"
Gösterilerde hükümetin harcama tercihleri de protesto edildi. Savunma ve silah harcamalarındaki artışa tepki gösteren eylemciler, "Silaha değil insana yatırım" yazılı pankartlarla eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını istedi.
Fransa'da bütçe görüşmeleri devam ederken, hükümetin kaynak dağılımına ilişkin tartışmalar siyasi partiler ve sendikalar arasında da gerilime neden oluyor. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bütçe politikalarının siyasi tartışmanın önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.
POLİS VE İTFAİYECİLER DE EYLEMLERE KATILDI
Kamu çalışanlarının eylemlerinde polis ve itfaiye personelinin talepleri de öne çıktı. Polis sendikaları çalışma koşulları ve ücretlere ilişkin sorunlara dikkat çekerken, bazı birimlerde karakolların fiziki koşullarının yetersizliği ve personel eksikliği gündeme getirildi.
Yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyeciler de düşük ücret ve güvenlik sorunlarına tepki gösterdi. Bazı itfaiyecilerin araçlarıyla çevre yollarını kapatarak eylemlere katıldığı aktarıldı.
Paris'te gösteriler sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla 10 bine kadar çevik kuvvet görevlisinin konuşlandırıldığı belirtildi.
HASTANELERDE VE OKULLARDA PERSONEL KRİZİ
Kamu hizmetlerindeki sorunlar sağlık ve eğitim alanlarında da kendisini gösterdi. Hastanelerde özellikle acil servislerde bekleme sürelerinin uzaması gündeme gelirken, okullarda öğretmen ve destek personeli eksikliği çalışanların başlıca şikayetleri arasında yer aldı.
Eğitim alanındaki sorunlar lise öğrencilerinin eylemlerinin de temelini oluşturdu. Öğrenciler öğretmen eksikliğinin giderilmesini, sınıfların ve okul binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve eğitim hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını istiyor.
LİSE EYLEMLERİ ÜLKE GENELİNE YAYILDI
Fransa'da geçen hafta Ile-de-France bölgesinde başlayan lise protestoları, kısa sürede Lille, Saint-Denis, Rennes, Lyon, Marsilya, Bordeaux ve diğer kentlere yayıldı.
Fransız basınına göre eylemlerin temelinde öğretmen ve eğitim personeli eksikliği, dersliklerin kalabalık olması, bazı okulların fiziki koşulları, ders programları ve eğitim hizmetlerindeki yetersizliklere ilişkin talepler bulunuyor.
Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 29 Eylül'de günün ilk yarısı itibarıyla 338 okulun eylemlerden etkilendiğini açıkladı. Öğle saatlerinde 316 okulda hareketlilik devam ederken bunların 40'ında girişler tamamen engellendi, 44 okulda ise blokaj girişiminde bulunuldu.
PARİS'TE 90 LİSEDEN EN AZ 10'UNDA BLOKAJ GİRİŞİMİ
Başkent Paris'te 90 liseden en az 10'unda blokaj girişimi tespit edildi. Paris Rektörlüğü, sabah saatlerinde kentte ciddi bir olay veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.
Ile-de-France bölge yönetimine göre 75 okulda eğitim faaliyetleri aksadı. Bu okulların 20'sinde çatışma, şiddet veya maddi hasar meydana geldi.
Bölge yönetimi, eylemlerin başlamasından bu yana yaklaşık 20 öğrenci, eğitim çalışanı ve bölgesel görevlinin yaralandığını, maddi hasarın ise yaklaşık 200 bin avro olduğunu açıkladı.
LİLLE'DE POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ
Lille'de César-Baggio Lisesi çevresinde eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Bazı çöpler ateşe verilirken, otobüs durakları ve reklam panolarında hasar oluştu. Güvenlik güçlerine kaldırım taşları ve çeşitli cisimler atıldı.
Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kuzey bölgesi valiliği, Lille'de 4 kişinin gözaltına alındığını ve 12 lisenin eylemlerden etkilendiğini açıkladı.
Lille'deki müdahaleye ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis köpeğinin eylemcilerin bulunduğu bölgeye yönlendirildiği görüldü. Öğrencilerin göz yaşartıcı gazdan kaçmaya çalıştığı görüntülere yansırken, olay sırasında bir öğrencinin elinden yaralandığı aktarıldı.
LYON'DA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Rennes'te yaklaşık 100 öğrencinin Bréquigny Lisesi'ne çeşitli cisimler attığı bildirildi.
Lyon ve çevresinde de birçok okulda eğitim faaliyetleri aksadı. Villeurbanne'de dersler iptal edilirken, kentte 7 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerine havai fişek ve çeşitli cisimler atılması üzerine polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.
Marsilya'da 5 okulun bloke edildiği, Bordeaux'da ise yüzlerce öğrencinin François-Magendie Lisesi'nin girişini kapattığı bildirildi.
Saint-Denis'de yüzlerce lise öğrencisi Paul-Eluard Lisesi önünde toplandı. Okul kapısının önünde çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 10 KİŞİ YARALANDI
Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, lise eylemleri kapsamında 40 kişinin gözaltına alındığını ve 10 öğrenci ile eğitim personelinin yaralandığını açıkladı.
Eylemler nedeniyle eğitim faaliyetlerinin aksadığı okulların sayısı gün içerisinde değişirken, protestoların özellikle büyük kentlerde yoğunlaştığı bildirildi.
Eğitim kurumlarında yaşanan maddi hasar ve güvenlik güçleriyle öğrenciler arasındaki gerilim, protestoların eğitim taleplerinin ötesine taşınmasına neden oldu.
SENDİKALARDAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümete lise öğrencilerinin taleplerini dinleme çağrısında bulundu. Binet, gençlerin "masalar, sandalyeler ve öğretmenler" istediğini belirterek, bu talepler karşısında güvenlik güçlerinin devreye sokulmasını eleştirdi.
Binet, güvenlik güçlerinin müdahalesinin gerilimi artırabileceğini savundu ve lise öğrencilerinin gelecekleri için toplu şekilde harekete geçme hakkına sahip olduğunu ifade etti.
CFDT Genel Sekreteri Marylise Léon da gençlerin gelecekleri için birlikte harekete geçmesini "önemli ve tamamen meşru" olarak nitelendirdi. Ancak Léon, insanlara veya kamu mallarına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
HÜKÜMET İLE MUHALEFET KARŞI KARŞIYA
Lise eylemleri ve kamu çalışanlarının grevi, Fransa'daki siyasi tartışmayı da hareketlendirdi.
Ile-de-France Bölge Başkanı Valérie Pécresse, protestoların siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürerek La France Insoumise'yi (LFI) eleştirdi. Pécresse, sosyal medya üzerinden öğrencilerin okullarını hedef alan çağrılar yapıldığını savundu.
Başbakan Sébastien Lecornu ise lise blokajlarının genişletilmesi yönündeki siyasi çağrıları "sorumsuz bir tırmanış" olarak nitelendirdi. Lecornu'nun açıklaması, LFI Milletvekili Louis Boyard'ın lise hareketinin yayılması gerektiğine yönelik sözlerine tepki olarak geldi.
SENDİKALARDAN HÜKÜMETE 48 SAAT SÜRE
Sendikalar, taleplerinin dikkate alınmaması durumunda gösterilerin sertleşerek süreceğini vurgulayarak Başbakan Lecornu'ya 48 saat mühlet tanıdı. Hükümet ise tansiyonu düşürme çağrısı yaparak, yaklaşan bütçe müzakereleri öncesinde herkesi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.