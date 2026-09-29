KATAR: MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Bölgede askeri gerilim devam ederken Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Ensari, Doha yönetiminin taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve ortak bir zemin oluşturmak için arabuluculuk çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Çabalar şu anda ABD ve İran tarafları arasında ortak bir zemin oluşturmaya odaklanmış durumda." dedi.

Katar'ın arabuluculuk çabalarının sürdüğünü belirten Ensari, "Toplantılar devam ediyor ve biz iki taraf arasında mesajların iletilmesi çerçevesinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.