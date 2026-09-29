Trump’tan İran savaşı için yeni açıklama! "Çok yakında bitecek" diyerek duyurdu: "Fiyatlar tepetaklak düşecek"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İran’ın “çok fena şekilde başarısız” olduğunu savunan Trump, çatışmanın “çok yakında” sona ereceğini söyledi. Trump ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirtirken, petrol fiyatlarının da hızla düşeceğini ifade etti.
Washington'da yapay zeka destekli yeni bir federal platformun tanıtımı sırasında konuşan Trump, İran ile yaşanan çatışmanın sona ermesine ilişkin mesaj verdi.
Trump, İran'ın mevcut durumuna ilişkin, "İran çok fena şekilde başarısız gidiyor. Çok fena. Bu iş çok yakında bitecek. Çok, çok yakında bitecek." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini de yineleyerek, çatışmanın sona ereceğini söyledi.
PETROL FİYATLARI DÜŞECEK
Trump, İran açıklamasının devamında petrol fiyatlarına ilişkin de öngörüsünü paylaştı.
"Petrol fiyatları tepetaklak düşecek. Bence önümüzdeki yıllarda kitaplar yazacaklar, ülkemizin tarihini yazacaklar ve bunun yaptığımız en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyecekler." diyen Trump, İran'a yönelik hamlelerinin ABD tarihi açısından önemli sonuçlar doğuracağını savundu.
İRAN'DAN ABD GEMİLERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Öte yandan İran tarafından da ABD'nin askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait savaş gemisi kalmadığını ve gemilerin Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre güneyine çekildiğini öne sürdü.
Muhibbi, savaş sırasında Basra Körfezi'nde yaklaşık 40 ABD savaş gemisinin bulunduğunu savunarak, ABD'nin "Arap Denizi'nden" de çekileceğini iddia etti.
KATAR: MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Bölgede askeri gerilim devam ederken Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.
Ensari, Doha yönetiminin taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve ortak bir zemin oluşturmak için arabuluculuk çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Çabalar şu anda ABD ve İran tarafları arasında ortak bir zemin oluşturmaya odaklanmış durumda." dedi.
Katar'ın arabuluculuk çabalarının sürdüğünü belirten Ensari, "Toplantılar devam ediyor ve biz iki taraf arasında mesajların iletilmesi çerçevesinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN SEYRÜSEFER VURGUSU
Ensari, Katar'ın önceliklerinden birinin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanmasına ve bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarının giderilmesine odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Katar tarafı, bölgedeki krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgularken, İran'ın komşularına yönelik saldırılardan kaçınması ve bölgesel diyaloğun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Ensari ayrıca, "Bölgede yaşanacak herhangi bir tırmanma herkes için acıya yol açacaktır ve biz bunun yaşanmaması için çalışıyoruz" dedi.