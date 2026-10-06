Bakanlar Kurulunda yeni kabul edilen iki kararnameyle ilgili Başbakanlık konutu Moncloa'da basına açıklama yapan Sanchez, hükümetin görev süresinin sonuna kadar ülkeyi yönetmeye devam etme yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Başbakan Pedro Sanchez , ülkedeki konut sorunuyla ilgili attıkları adımların mecliste onay almaması nedeniyle açıkladığı erken genel seçim ilanından sadece bir gün sonra Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısında bu konuyu ana gündeme aldı.

İspanya 'da azınlık sol koalisyon hükümeti, geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni iki kararname kabul etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. (Foto: AA)

Sanchez, "Eğer meclisteki çoğunluk halka sırtını dönerse, halkın yeni bir genel seçimle meclisteki temsilcilerini seçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekleşene kadar hükümet yasama faaliyetlerine devam etmelidir. Halkı savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Yeni kabul ettikleri iki kararnamenin, geçen hafta mecliste reddedilenlerin özünü koruduğunu aktaran Sanchez, "Konut krizi ideolojik değil insani bir meseledir." ifadesini kullandı.

Sanchez, 23 Eylül'de zorla evinden çıkartılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olayın bir daha İspanya'da tekrarlanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, Bakanlar Kurulunda bugün kabul edilen iki kararnamenin 21 başlıktan oluştuğunu, bunlar arasında "uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimi kolaylaştırma, yeni ev sahipleri için vergi indirimleri ve teşvikler sağlama konularının da bulunduğunu" aktardı.