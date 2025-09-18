Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak

PODCAST CANLI YAYIN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron erkek olduğuna ilişkin iddialar hakkında ABD mahkemesine fotoğraf ve bilimsel kanıt sunacak.

Brigitte Macron, Takvim Fotoğraf ArşiviBrigitte Macron, Takvim Fotoğraf Arşivi

MACRON ÇİFTİ DAVALIK OLDU

ABD'li muhafazakar yorumcu ve aktivist Candace Amber Owens Farmer, First Lady Brigitte'in gierkek olduğunu iddia ediyordu. Macron çifti Owens'a karşı açtıkları iftira davasının bir parçası olarak belgeleri sunacak.

Macron çifti, Takvim Fotoğraf ArşiviMacron çifti, Takvim Fotoğraf Arşivi

HAMİLEYKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI VERECEK

Macron'un avukatı Tom Clare, BBC'nin "Fame Under Fire" adlı podcastine yaptığı açıklamada, "Bilimsel nitelikte uzman ifadeleri ortaya çıkacak." dedi. Avukat, inceleme süreci hakkında detaylı bilgi vermedi fakat 72 yaşındaki Brigitte'in çocuklarına hamile olduğu dönemde çekilmiş fotoğraflarını içereceğini söyledi.

Avukat "Bu, kendisini çok aleni bir şekilde maruz bırakması gereken bir süreç. Ama bunu yapmaya istekli. Durumu düzeltmek için gerekeni yapmaya kararlı" dedi.

Macron çifti, Takvim Fotoğraf ArşiviMacron çifti, Takvim Fotoğraf Arşivi

KARİYER HAYATININ İDDİASI

Owens, 72 yaşındaki Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu iddia etti ve hatta bu yılın başlarında yaptığı podcast'te "Tüm profesyonel kariyerimi bu noktalara bağlayabilirdim" dedi.

Macronlar, temmuz ayında Delaware'de Owens'a karşı bir dava açarak Owens'ın "bilinen komplo teorisyenleri ve kanıtlanmış iftiracıların platformunu desteklemek adına iddiasını çürütecek tüm güvenilir kanıtları görmezden geldiğini" iddia etti.

Brigitte Macron, Takvim Fotoğraf ArşiviBrigitte Macron, Takvim Fotoğraf Arşivi

DAHA ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞLARDI

Owens'ın iddiaları, Brigitte Macron'un 2021'de Fransa'da dava açtığı iki kadının daha önce yaptığı iddialara benziyor. Bu dava başlangıçta Fransız First Lady'nin lehine sonuçlanmış ancak temyizde bozulmuştu. Owens ise davayı Fransa'nın en yüksek temyiz mahkemesine taşıdı.

Brigitte Macron, 1993 yılında 15 yaşındayken geleceğin Fransız liderinin öğretmeni olduğunda 39 yaşındaydı. Çift, 2007 yılında evlendi.

Macron’a eşi Brigitte’den bir darbe daha: Elini tutmak istedi görmezden gelindi! Hem de Kraliyet Ailesi’nin önünde…Macron’a eşi Brigitte’den bir darbe daha: Elini tutmak istedi görmezden gelindi! Hem de Kraliyet Ailesi’nin önünde…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrona eşi Brigitte Macrondan tokat!Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrona eşi Brigitte Macrondan tokat!

