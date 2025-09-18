Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak

Macron çifti, Takvim Fotoğraf Arşivi

KARİYER HAYATININ İDDİASI

Owens, 72 yaşındaki Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu iddia etti ve hatta bu yılın başlarında yaptığı podcast'te "Tüm profesyonel kariyerimi bu noktalara bağlayabilirdim" dedi.

Macronlar, temmuz ayında Delaware'de Owens'a karşı bir dava açarak Owens'ın "bilinen komplo teorisyenleri ve kanıtlanmış iftiracıların platformunu desteklemek adına iddiasını çürütecek tüm güvenilir kanıtları görmezden geldiğini" iddia etti.