Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron erkek olduğuna ilişkin iddialar hakkında ABD mahkemesine fotoğraf ve bilimsel kanıt sunacak.
MACRON ÇİFTİ DAVALIK OLDU
ABD'li muhafazakar yorumcu ve aktivist Candace Amber Owens Farmer, First Lady Brigitte'in gierkek olduğunu iddia ediyordu. Macron çifti Owens'a karşı açtıkları iftira davasının bir parçası olarak belgeleri sunacak.
HAMİLEYKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI VERECEK
Macron'un avukatı Tom Clare, BBC'nin "Fame Under Fire" adlı podcastine yaptığı açıklamada, "Bilimsel nitelikte uzman ifadeleri ortaya çıkacak." dedi. Avukat, inceleme süreci hakkında detaylı bilgi vermedi fakat 72 yaşındaki Brigitte'in çocuklarına hamile olduğu dönemde çekilmiş fotoğraflarını içereceğini söyledi.
Avukat "Bu, kendisini çok aleni bir şekilde maruz bırakması gereken bir süreç. Ama bunu yapmaya istekli. Durumu düzeltmek için gerekeni yapmaya kararlı" dedi.