ABD’de yenilgi sonrası Vance hamlesi: 2028 mesajı İsrail’i panikletti

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki çoğunluğu kaybetmesi, Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in izleyeceği politikaları gündeme taşıdı.

Fox News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Vance, seçim sonrasındaki açıklamasında özellikle İran ve İsrail konusunda Trump ile yaşadığı görüş ayrılıklarını açık biçimde dile getirdi.

Kaynaklar, seçim sabahı Beyaz Saray'da yönetimin ortak bir mesaj vermesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini de aktardı.

SEÇMENİ GERİ KAZANMAK İÇİN DÖRT MADDE

Trump yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Fox News'e yaptığı değerlendirmede Vance'in Cumhuriyetçi seçmeni yeniden bir araya getirmek için dört temel hedef ortaya koyduğunu belirtti.

Bu hedefler; İran savaşının sona erdirilmesi, yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanılması, ABD'nin önceliklerinin öne alınması ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi olarak sıralandı.

WASHINGTON'DA 2028 HESABI

Aynı yetkili, Vance'in sunduğu dört maddelik çerçeveyi, 2028 başkanlık seçimleri için "yeni sağa" yönelik bir ittifak çağrısı olarak değerlendirdi.

Fox News'in tanımına göre "yeni sağ", genel hatlarıyla Trump'ın ilk döneminde şekillenen "Önce Amerika" hareketiyle aynı çizgide bulunan Cumhuriyetçilerin oluşturduğu bir koalisyonu ifade ediyor.

Yabancı ülkelerdeki çatışmalardan uzak durmak, ABD'yi Amerikalıların aile kurmasına elverişli bir ülke haline getirmek ve sınırları kapatmak, bu hareketin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Yetkililer, Vance'in çıkışının Trump'tan ayrışma girişimi olarak görülmediğini belirtti. Açıklamaların, daha çok Trump'ın kendilerine ihanet ettiğini düşünen seçmenlere yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi.