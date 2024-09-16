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Fransa’da ‘festival’ maskesi altında PKK propagandası: Paçavralı gösteriler ve sloganlar

Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenen ‘festival’ adı altındaki etkinlikte, PKK yandaşları terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Etkinlik Fransa’nın PKK’yı terör örgütü olarak tanımasına rağmen örgüt propagandasına izin verilerek gerçekleştirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, etkinliğin bu şekilde yapılmasına neden izin verildiğine dair bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 01:43 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 01:49
Fransa’da ‘festival’ maskesi altında PKK propagandası: Paçavralı gösteriler ve sloganlar

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Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı.

"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.

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