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Katil İsrail durmak bilmiyor! Yine Gazze’ye saldırdı: 7 Filistinli öldü

İşgalci İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde 7 kişi yaşamını yitirirken,, Beyt Hanun’daki bir okul füze saldırısıyla yıkıldı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 23:59 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 23:59
Katil İsrail durmak bilmiyor! Yine Gazze’ye saldırdı: 7 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun mahallesine düzenlenen saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde En-Nemr ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 2 kişi öldü.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Beyt Hanun kentinde yüzlerce yerinden edilmiş ailenin sığındığı Gazi eş-Şeva okuluna 3 füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası okul tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun, saldırıdan birkaç dakika önce Filistinlileri arayarak okulu boşaltmalarını istediği aktarıldı.

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