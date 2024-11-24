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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den LGBT terörüne karşı dikkat çeken adım! Tek tek cezaları kesilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT sapkınlığına tarihi bir adım attı. Putin geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasayı resmen imzaladı. Yasaya göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 15:23 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 15:39
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den LGBT terörüne karşı dikkat çeken adım! Tek tek cezaları kesilecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ( AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ( AA)

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 50 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ( AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ( AA)

Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.

Bu yasalarla, Rusya'da geleneksel aile değerlerinin korunması ve çocuk sayısının artırılması amaçlanıyor.

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