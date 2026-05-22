Sumud Filosu'ndaki İtalyan aktivistler İsrail'in işkencesini anlattı: “Kemiklerimiz kırılmış halde dönüyoruz”

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesinin ardından uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulan ve dün serbest bırakılan İtalyan aktivistlerin bir bölümü Roma'ya ulaştı. Havalimanında Filistin destekçileri tarafından karşılanan aktivistler, maruz kaldıkları ağır şiddeti ve sistematik hak ihlallerini anlattı.

Küresel Sumud Filosu aktivistleri İtalya'ya döndü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)

"KEMİKLERİMİZ KIRILMIŞ HALDE DÖNÜYORUZ"

Aktivist Luca Poggi, yaşadıkları şiddetin önceki müdahalelere kıyasla çok daha ağır olduğunu belirterek, "Aslında biraz da beklediğimiz gibi şiddet çok arttı ve kendimizi ilk seferdekinden çok daha ağır bir durumda bulduk. Geçen sefer aşağılanmıştık ama esasen sağlam dönmüştük. Bu kez kelimenin tam anlamıyla kemiklerimiz kırılmış halde dönüyoruz." dedi.

Poggi, İsrail'in uygulamalarına sessiz kalan Avrupa hükümetlerini de eleştirerek, "Onların başka öncelikleri olduğunu biliyoruz. Soykırımdaki suç ortaklıklarını gizlemeye devam etmeleri de açık. Bizim yaptığımız şeyi sürdürmemizin nedeni de bu; özellikle İtalyan hükümeti başta olmak üzere Avrupa hükümetlerinin suç ortaklığını da ortaya koymak." ifadelerini kullandı.