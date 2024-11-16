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Fransa-İsrail maçı yoğun protestolara sahne oldu! Macron İsrail'e destek için tam kadro tribündeydi

Paris’te yüzlerce kişi yüksek güvenlik önlemleri altında Fransa-İsrail futbol maçını protesto ederken, ülkeyi yöneten eski devlet başkanları ile şimdiki Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’e destek için tam kadro tribündeydi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Fransa-İsrail maçı yoğun protestolara sahne oldu! Macron İsrail’e destek için tam kadro tribündeydi

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Paris'teki maç Amsterdam'da Filistin yanlısı göstericiler ile İsrailli futbol taraftarları arasında şiddetli çatışmaların yaşanmasından bir hafta sonra, gergin bir atmosferde ve olağanüstü güvenlik önlemleri altında oynandı.

Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde Perşembe gecesi toplanan yüzlerce protestocu, Fransa ile İsrail arasında oynanan tartışmalı UEFA Uluslar A Ligi maçının oynandığı Stade de France'a sadece iki kilometre uzaklıktaydı. Saint-Denis'deki protestoya katılanların çoğu Fransa'yı maça ev sahipliği yaptığı için kınadı ve Cumhurbaşkanı ve diğer önde gelen siyasetçilerin maça katılmasına duydukları öfkeyi dile getirdi.

TARİHE GEÇEN MAÇ
Euronews'e konuşan Rita, "Fransız hükümeti, İsrail hükümetinin işlediği vahşete bilerek suç ortaklığı yaptığını gösteriyor. Tarih bunu unutmayacaktır." Katılımcılara Filistin yanlısı çıkartmalar dağıtan film yönetmeni Samy, "Fransa-İsrail maçı bir skandaldır. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bunu kınamak için buradayız, sessiz kalmayacağız" diye açıkladı.

İnsansız hava araçları ve helikopterler de dahil olmak üzere yoğun polis varlığı, stadyum yakınlarında herhangi bir büyük protesto veya kavga ihtimalini engelledi. Ancak stadyumun içinde rakip taraftarlar arasında bir itiş kakış yaşandı. Bazı taraftarlar milli marşlar okunurken İsrail'i yuhaladı ve ıslık çaldı. Güvenlik endişeleri ve birçok taraftarın maçı boykot etmesi nedeniyle sadece 13 bin bilet satıldı. Bu rakam Fransa milli takımının tarihindeki en düşük katılımlı maçı oldu.

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