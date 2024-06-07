Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan akla ziyan açıklama: Filistin devletini tanımak için uygun zaman değil





TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, Filistin devletinin tanınmasının "tabu olmadığını" ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de şu an bunun için uygun ortamın bulunmadığını savundu.