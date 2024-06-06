Belçika Başbakan Alexander De Croo’a çağrı: Vakit kaybetmeden Filistin devletini tanı

Belçika 'da 26 sivil toplum organizasyonu, Başbakan Alexander De Croo 'dan Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımasını istedi.





Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika-Filistin Derneği ve Hıristiyan İşçi Hareketi isimli organizasyonların öncülüğünde De Croo'ya hitaben bir çağrı kaleme alındı.