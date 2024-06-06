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Belçika Başbakan Alexander De Croo'a çağrı: Vakit kaybetmeden Filistin devletini tanı

26 sivil toplum organizasyonu, Belçika Başbakanı Alexander De Croo'ya "Vakit kaybetmeden Filistin devletini tanı" çağrısında bulundu. Sivil toplum organizasyonları, bu tanımanın "Belçika'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesini teşvik etme yükümlülüğünü yansıtacağını" vurguladı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 21:59 Güncelleme 06 Haziran 2024, 21:59
Belçika Başbakan Alexander De Croo’a çağrı: Vakit kaybetmeden Filistin devletini tanı

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Belçika'da 26 sivil toplum organizasyonu, Başbakan Alexander De Croo'dan Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımasını istedi.



Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika-Filistin Derneği ve Hıristiyan İşçi Hareketi isimli organizasyonların öncülüğünde De Croo'ya hitaben bir çağrı kaleme alındı.



Aralarında dernek ve sendikaların da yer aldığı 26 organizsyon tarafından imzalanan metinde, De Croo, Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımaya çağrıldı.



Sivil toplum organizasyonları, bu tanımanın "Belçika'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesini teşvik etme yükümlülüğünü yansıtacağını" vurguladı.



Belçika'da Kasım 2023'te, Filistin'in tanınması üzerine çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak tanıma duyurusunun b yapılacağını tekrarlıyor.



İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

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