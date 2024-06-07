ABD'DEN İSRAİL'E AÇIK DESTEK

ABD'nin hamlesi, ateşkes tartışmalarının ardından İsrail'e açık destek olarak görülüyor.

Cumhuriyetçi ve Senato Çoğunluğundan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "İran, Rusya ve Çin arasında büyüyen ortaklık da dahil olmak üzere karşılaştığımız varoluşsal zorluklar, ülkelerimizin ve dünya çapındaki özgür insanların güvenliğini, barışını ve refahını tehdit ediyor" dedi.

Mektupta, Demokrat Lider Chuck Schumer, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries ile birlikte "Kalıcı ilişkimizi geliştirmek ve Amerika'nın İsrail ile dayanışmasını vurgulamak için sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

BIDEN'DAN ATEŞKES OYUNLU BAHANE

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları konusunda Washington yönetiminin endişelerini dikkate aldığını iddia etti.

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'yı ziyaret eden Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulundu.

Biden, Refah'a saldırılar hususunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington yönetiminin endişelerini göz ardı etmediğini belirterek, "Sanırım beni dinliyor. Tam gaz Refah'a gireceklerdi, Refah'ı tamamen işgal edeceklerdi, şehri alacaklardı, tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar." dedi.