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ABD Netanyahu’yu kürsüye çıkarıyor! 24 Temmuz’da Kongre’de konuşacak: Biden'dan ateşkes oyunlu bahane

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 24 Temmuz’da ABD Kongresi’nde konuşma yapacağı duyuruldu. Gazze’de soykırım devam ederken Netanyahu’yu Kongre kürsüsüne davet eden ABD, İsrail Başbakanı’nın 24 Temmuz’da Gazze ile ilgili konuşma yapacağını duyurdu. Kongre’nin hamlesi ile ABD ateşkes tartışmalarının ortasında İsrail’e desteğini bir kez daha açıkça ortaya koydu. ABD Başkanı Joe Biden ise Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda kendisini dinlediğini iddia ederek Kongre konuşmasına zemin hazırlamaya başladı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme 07 Haziran 2024, 10:10
ABD Netanyahu’yu kürsüye çıkarıyor! 24 Temmuz’da Kongre’de konuşacak: Biden’dan ateşkes oyunlu bahane

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Gazze'de İsrail soykırımı devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD' Kongresi'nde konuşma yapacak. Kongre liderlerinin davetinin ardından Netanyahu'nun kürsüye çıkacağı tarih belli oldu.

ABD NETANYAHU'YU KÜRSÜYE ÇIKARIYOR

Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'nin ortak toplantısında konuşma yapacağı açıklandı. Kongre liderleri, Netanyahu'yu geçen hafta milletvekilleri önünde konuşmaya resmen davet ettikten sonra perşembe günü geç saatlerde konuşmanın tarihini doğruladılar.

ABD'DEN İSRAİL'E AÇIK DESTEK

ABD'nin hamlesi, ateşkes tartışmalarının ardından İsrail'e açık destek olarak görülüyor.

Cumhuriyetçi ve Senato Çoğunluğundan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "İran, Rusya ve Çin arasında büyüyen ortaklık da dahil olmak üzere karşılaştığımız varoluşsal zorluklar, ülkelerimizin ve dünya çapındaki özgür insanların güvenliğini, barışını ve refahını tehdit ediyor" dedi.

Mektupta, Demokrat Lider Chuck Schumer, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries ile birlikte "Kalıcı ilişkimizi geliştirmek ve Amerika'nın İsrail ile dayanışmasını vurgulamak için sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

BIDEN'DAN ATEŞKES OYUNLU BAHANE

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları konusunda Washington yönetiminin endişelerini dikkate aldığını iddia etti.

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'yı ziyaret eden Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulundu.

Biden, Refah'a saldırılar hususunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington yönetiminin endişelerini göz ardı etmediğini belirterek, "Sanırım beni dinliyor. Tam gaz Refah'a gireceklerdi, Refah'ı tamamen işgal edeceklerdi, şehri alacaklardı, tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar." dedi.

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisine değinen Biden, İsrail'in önemli bir anlaşmayı kabul ettiğini ve Netanyahu'nun da kamuoyu önünde bu öneriyi desteklediğini dile getirdiğini söyledi.

Biden, Hamas'ın da öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, ateşkes taslağının neredeyse tüm Arap dünyası tarafından desteklendiğini savundu.

Başkan Biden, "Ateşkes sağlamak zorundayız." dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Biden, Ukrayna'nın bazı Amerikan silahlarının sadece Harkiv bölgesinde kullanmasına izin verilmesiyle ilgili, "Sınıra yakın bir yerde kullanılmalarına izin veriliyor. Moskova'ya, Kremlin'e yönelik saldırı izni vermiyoruz." dedi.

3 AŞAMALI ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk etapta 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

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