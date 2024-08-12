Fransa, Almanya ve İngiltere’den Gazze çağrısı: Acil ateşkes acil yardım

İsrail Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdürürken Fransa, Almanya ve İngiltere'den ortak çağrı geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki sivillerin "acil ve engelsiz şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı olduğunu" belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentinde yer alan Hamad bölgesindeki Filistinlilere tahliye uyarısı yapmasının ardından, bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile el-Mevasi bölgesine göç etti.

MACRON, SCHOLZ VE STARMER'DAN ORTAK ÇAĞRI

Macron, Scholz ve Starmer tarafından yayınlanan ortak açıklamada, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısının memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği bildirildi.

Müzakerelere başlanması için "daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikir olunduğu" aktarılan açıklamada, "Gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz, gerilimi azaltmak ve istikrara giden yolu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız." ifadesine yer verildi.