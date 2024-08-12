Avustralya’da helikopter faciası! Önce otelin etrafında dolaştı sonra çarptı! Hilton’u alevler sardı

Avustralya'nın Cairns kentinde lüks bir otel büyük bir faciaya ev sahipliği yaptı. Yerel saatle 01.50 civarında Double Tree Oteli'nin çatısına helikopter çarptı.
Avustralya'nın Cairns kentinde lüks bir otel büyük bir faciaya ev sahipliği yaptı. Yerel saatle 01.50 civarında Double Tree Oteli'nin çatısına helikopter çarptı.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Polis, helikopterde yalnızca pilotun olduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Yerel basında çıkan haberlere göre otelde kalan iki yaşlı misafirin de kazada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
PATLAMA UYARISI
Amerikan devi Hilton'un bir yan kuruluşu olan otelde bulunan 400 kişi tahliye edildi. Helikopterin içinde bulunan yakıtın patlamaya yol açabileceğine yönelik uyarı yapıldı.
ÖNCE UZAKLAŞTI SONRA BİNAYA ÇARPTI
Görgü tanıkları, kırmızı bir helikopterin otelden uzaklaşıp sonra doğrudan binaya doğru döndüğünü anlattı.
Helikopterin çarptığı otelin alt katında da yangın çıktığı öğrenildi.