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Avustralya’da helikopter faciası! Önce otelin etrafında dolaştı sonra çarptı! Hilton’u alevler sardı

Avustralya’da lüks bir otel büyük bir faciaya ev sahipliği yaptı. Amerikan devi Hilton’un yan kuruluşu olan Double Tree Oteli’nin çatısına helikopter çarptı. Binayı alevler sararken görgü tanıkları helikopterin kazadan önce binanın etrafında dolaştığı ve önce geriye dönüp doğrudan binaya doğru yaklaştığını anlattı. İşte, facianın görüntüleri…

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 11:12
Avustralya’da helikopter faciası! Önce otelin etrafında dolaştı sonra çarptı! Hilton’u alevler sardı

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Avustralya'nın Cairns kentinde lüks bir otel büyük bir faciaya ev sahipliği yaptı. Yerel saatle 01.50 civarında Double Tree Oteli'nin çatısına helikopter çarptı.

Avustralya'da Double Tree Oteli’nin çatısına helikopter çarptı.Avustralya'da Double Tree Oteli’nin çatısına helikopter çarptı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Polis, helikopterde yalnızca pilotun olduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre otelde kalan iki yaşlı misafirin de kazada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

PATLAMA UYARISI

Amerikan devi Hilton'un bir yan kuruluşu olan otelde bulunan 400 kişi tahliye edildi. Helikopterin içinde bulunan yakıtın patlamaya yol açabileceğine yönelik uyarı yapıldı.

ÖNCE UZAKLAŞTI SONRA BİNAYA ÇARPTI

Görgü tanıkları, kırmızı bir helikopterin otelden uzaklaşıp sonra doğrudan binaya doğru döndüğünü anlattı.

Helikopterin çarptığı otelin alt katında da yangın çıktığı öğrenildi.

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