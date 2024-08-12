Avustralya’da helikopter faciası! Önce otelin etrafında dolaştı sonra çarptı! Hilton’u alevler sardı

Avustralya 'nın Cairns kentinde lüks bir otel büyük bir faciaya ev sahipliği yaptı. Yerel saatle 01.50 civarında Double Tree Oteli'nin çatısına helikopter çarptı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Polis, helikopterde yalnızca pilotun olduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre otelde kalan iki yaşlı misafirin de kazada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.