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Frankfurt istasyonunda cinayet! 27 yaşındaki Türk vatandaşı hayatını kaybetti: Silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonu’nda 27 yaşındaki Türk vatandaşı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın kurbanın kafasına ateş ettiği ve yere düştüğünde de ateş etmeye devam ettiği yer alıyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 23:21
Frankfurt istasyonunda cinayet! 27 yaşındaki Türk vatandaşı hayatını kaybetti: Silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

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Almanya'nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda 27 yaşındaki Türk vatandaşının hayatının kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde 54 yaşındaki Türk saldırganın, kurbanın arkasından yaklaşarak kafasına ateş ettiği ve yere düştüğünde de ateş etmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyorSaldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor

GÖZALTINA ALINDI

Saldırı, yerel saatle 21.00 sıralarında istasyonun 9. Peronunda gerçekleşti.

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Genç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan başka bir peronda yakalandı. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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