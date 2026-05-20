Fox News’ten tepki çeken cami saldırısı yayını: Müslümanlara saldırıyı hahama yorumlattılar | Hahamdan skandal yorum

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı 'korkunç bir durum' olarak nitelendirdi ve konunun dikkatli inceleneceğini söyledi.

Saldırının ardından Fox News yayınında yapılan değerlendirme ise tepki çekti. Müslümanlara yönelik bir saldırının, Müslüman toplumdan bir temsilci ya da İslamofobi uzmanı yerine Haham Rabbi Chaim Mentz'e yorumlatılması tartışma konusu oldu.

ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı, ülkede İslamofobi ve nefret suçu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Saldırıda aralarında güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, iki saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı. Federal yetkililerin saldırıyı nefret suçu kapsamında soruşturduğu bildirildi.

Camiye terör saldırısını Yahudi din adamına yorumlattılar (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

NEFRET SUÇUNA "AKIL HASTALIĞI" YORUMU

Fox News yayınında konuşan Mentz, saldırının Müslümanlara yönelik bir nefret suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak saldırganların psikolojik sorunları olabileceğini öne sürdü.

Mentz, "Bu iki çocukla ilgili sorum şu: Bu çocuklar, mesela 17 yaşındaki bir çocuk, neler oluyordu? Orada bir akıl hastalığı durumu olduğuna dair bahse girerim. Bu iki çocuğun, sadece sıradan Amerikalı çocukların durup dururken 'Hey, hadi gidip bir camiyi tarayalım' diyeceklerini gerçekten düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Hahamın bu sözleri, saldırının hedefinde bir cami ve Müslüman cemaat olmasına rağmen olayın "nefret suçu" çerçevesinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.