Fox News’ten tepki çeken cami saldırısı yayını: Müslümanlara saldırıyı hahama yorumlattılar | Hahamdan skandal yorum
ABD’de camiye düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nefret suçu kapsamında soruşturulurken, Fox News terör saldırısını Haham Rabbi Chaim Mentz’e yorumlattı. Mentz, Müslümanları hedef alan kanlı saldırıyı “nefret suçu” çerçevesinde değerlendirmek yerine teröristler için “akıl hastalığı” savunmasına sarıldı.
- San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi Amin Abdullah dahil 3 kişi hayatını kaybetti, iki saldırgan intihar etti.
- FBI dahil federal yetkililer saldırıyı nefret suçu kapsamında soruşturuyor, saldırganların evlerinde nefret içerikli yazılar ve silahlar bulundu.
- Fox News'te konuşan Haham Chaim Mentz, saldırının nefret suçu değil akıl hastalığı olabileceğini savunarak tepki çekti.
- Güvenlik görevlisi Amin Abdullah saldırganlara müdahale ederek içerideki çok sayıda kişinin hayatını kurtardı.
- ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı 'korkunç bir durum' olarak nitelendirdi ve konunun dikkatli inceleneceğini söyledi.
ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı, ülkede İslamofobi ve nefret suçu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Saldırıda aralarında güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, iki saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı. Federal yetkililerin saldırıyı nefret suçu kapsamında soruşturduğu bildirildi.
Saldırının ardından Fox News yayınında yapılan değerlendirme ise tepki çekti. Müslümanlara yönelik bir saldırının, Müslüman toplumdan bir temsilci ya da İslamofobi uzmanı yerine Haham Rabbi Chaim Mentz'e yorumlatılması tartışma konusu oldu.
NEFRET SUÇUNA "AKIL HASTALIĞI" YORUMU
Fox News yayınında konuşan Mentz, saldırının Müslümanlara yönelik bir nefret suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak saldırganların psikolojik sorunları olabileceğini öne sürdü.
Mentz, "Bu iki çocukla ilgili sorum şu: Bu çocuklar, mesela 17 yaşındaki bir çocuk, neler oluyordu? Orada bir akıl hastalığı durumu olduğuna dair bahse girerim. Bu iki çocuğun, sadece sıradan Amerikalı çocukların durup dururken 'Hey, hadi gidip bir camiyi tarayalım' diyeceklerini gerçekten düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Hahamın bu sözleri, saldırının hedefinde bir cami ve Müslüman cemaat olmasına rağmen olayın "nefret suçu" çerçevesinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.
SALDIRGANLARIN EVLERİNDE NEFRET İÇERİKLİ MATERYALLER BULUNDU
ABD basınına yansıyan bilgilere göre saldırganların çevrim içi ortamda radikalleştiği değerlendiriliyor. Yetkililer, saldırganların evlerinde çok sayıda silah, taktik ekipman ve nefret içerikli yazılar bulunduğunu belirtti. FBI'ın da dahil olduğu soruşturmada saldırının nefret suçu boyutu araştırılıyor.
CAMİ SALDIRISINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın, saldırganlara müdahale ederek içeride bulunan çok sayıda kişinin hayatını kurtardığı belirtildi. Abdullah'ın saldırı sırasında camideki güvenlik önlemlerinin devreye alınmasına yardımcı olduğu ve özellikle çocukların korunmasında kritik rol oynadığı aktarıldı.
ÇOCUKLAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Saldırı sırasında merkezde bulunan okul bölümündeki çocukların güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi. Yetkililer, camide daha önce yapılan güvenlik ve tahliye tatbikatlarının can kaybının daha da artmasını önlediğini ifade etti.
TRUMP: KORKUNÇ BİR DURUM
ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini belirterek saldırıyı "korkunç bir durum" olarak nitelendirdi. Trump, ilk bilgilerin kendisine aktarıldığını ve konunun dikkatli şekilde inceleneceğini söyledi.