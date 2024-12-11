PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Foto finiş! Schumacher’in Yılmaz şantajcısının hesap verme zamanı

Eski formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili özel fotoğraf ve videolarla şantaj yapan üç kişi Wuppertal'deki mahkemede yargılanmaya başladı. Sanıkların karanlık ağda yayın tehdidiyle 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Foto finiş! Schumacher’in Yılmaz şantajcısının hesap verme zamanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Schumacher ailesinin eski güvenlik uzmanı Markus F. (53), koruma görevlisi Yılmaz T. (53) ve oğlu Daniel L.'nin (30) yargılandığı dava, dün sabahı Wuppertal bölge Mahkemesi'nde başladı. Korumanın, oğlunun yardımıyla Haziran 2024'ün başından bu yana eski Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in (55) 900'den fazla özel fotoğrafını ve 600 videosunu karanlık ağda yayınlamakla tehdit ettiği ve yarış efsanesinin ailesinin şantaj yapanlara 15 milyon euro istediği belirtildi. Fedai, belge ve videoaları Markus F.'den aldığını iddia ediyor.

TÜM SAĞLIK BELGELERİ

İddianameye göre şantajın baskı aracı, Michael Schumacher'in 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrasındaki mevcut sağlık durumuna ilişkin belgelerin saklandığı iki sabit disk ve dört USB bellekti. Formula 1 dünya şampiyonu fotoğraflarda görülebiliyor. Savcılığa göre kayıtlar "kazanın meydana gelmesinden önce ve sonra çekilmişti." Yılmaz T., sabit diskleri aile üyeleri ve tanıdıklarıyla sakladığını iddia ediyor. Aramalarda kardeşi ve yeğeninin üzerinde 4 adet USB bellek ve bir adet mavi sabit disk bulundu. Hırsızlığın, Yılmaz T.'nin 3 Haziran 2024'te Michael Schumacher'in İsviçre'deki ofisinin gizli bir numarayı kullanarak hattını aradığının söylenmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Telefonundaki aramalar dikkat çekti
11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Suriye mesajı: Terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu
CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerle buluştu
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe Suriye temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni...
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
SON DAKİKA