Foto finiş! Schumacher’in Yılmaz şantajcısının hesap verme zamanı

Schumacher ailesinin eski güvenlik uzmanı Markus F. (53), koruma görevlisi Yılmaz T. (53) ve oğlu Daniel L.'nin (30) yargılandığı dava, dün sabahı Wuppertal bölge Mahkemesi'nde başladı. Korumanın, oğlunun yardımıyla Haziran 2024'ün başından bu yana eski Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in (55) 900'den fazla özel fotoğrafını ve 600 videosunu karanlık ağda yayınlamakla tehdit ettiği ve yarış efsanesinin ailesinin şantaj yapanlara 15 milyon euro istediği belirtildi. Fedai, belge ve videoaları Markus F.'den aldığını iddia ediyor.

TÜM SAĞLIK BELGELERİ

İddianameye göre şantajın baskı aracı, Michael Schumacher'in 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrasındaki mevcut sağlık durumuna ilişkin belgelerin saklandığı iki sabit disk ve dört USB bellekti. Formula 1 dünya şampiyonu fotoğraflarda görülebiliyor. Savcılığa göre kayıtlar "kazanın meydana gelmesinden önce ve sonra çekilmişti." Yılmaz T., sabit diskleri aile üyeleri ve tanıdıklarıyla sakladığını iddia ediyor. Aramalarda kardeşi ve yeğeninin üzerinde 4 adet USB bellek ve bir adet mavi sabit disk bulundu. Hırsızlığın, Yılmaz T.'nin 3 Haziran 2024'te Michael Schumacher'in İsviçre'deki ofisinin gizli bir numarayı kullanarak hattını aradığının söylenmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.