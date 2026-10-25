Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem! Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi
Japonya'nın Ogasawara Adaları açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Tokyo başta olmak üzere birçok bölgede hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 470 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami riskinin bulunmadığını açıkladı.
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Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ogasawara Adaları'nın batı kıyısı açıkları olan deprem, başkent Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi.
DEPREM 470 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin yerel saatle 11.10'da, yerin 470 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Deprem, Tokyo'nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.
TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Japonya Meteoroloji Ajansı, 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığını bildirdi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya