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Film değil gerçek

ABD resmen buz kesti! Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü New York'ta hayat felç oldu. Ortaya çıkan manzara, akıllara 'Yarından Sonra' adlı filmi getirdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2015 Güncelleme 26 Şubat 2015, 01:51
Film değil gerçek

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Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsimlerde yaşanan değişiklik tüm dünyayı vuruyor. Son yılların en çetin kışını yaşayan ABD'de de beklenmedik kar fırtınaları ve dondurucu soğuklar günlük hayatı sekteye uğratıyor. Sıcaklığın eksi 20 derecelere kadar düştüğü New York'taki Hudson Nehri'nin 28 yıl aradan sonra ilk kez buz tutması kent sakinlerinde şaşkınlık yaratıyor. Kentte buz kalınlığı ise 45 santim olarak ölçülürken; sahil güvenlik ekiplerinin 1.5 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı yüzünden görev yapamaz hale geldiği belirtiliyor. Rekor soğuklar akıllara 2004 Hollywood yapımı 'The Day After Tomorrow' (Yarından Sonra) adlı filmi getiriyor. Filmde New York sular altında kalıyor. Bir anda düşen ani ısı ile Özgürlük Heykeli de dahil olmak üzere her şey donuyor.

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