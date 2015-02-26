Film değil gerçek

ısınmaya bağlı olarak mevsimlerde yaşanan değişiklik tüm dünyayı vuruyor. Son yılların en çetin kışını yaşayan ABD'de degünlük hayatı sekteye uğratıyor. Sıcaklığın eksi 20 derecelere kadar düştüğü28 yıl aradan sonra ilk kez buz tutması kent sakinlerinde şaşkınlık yaratıyor. Kentte buz kalınlığı ise 45 santim olarak ölçülürken; sahil güvenlik ekiplerininyüzünden görev yapamaz hale geldiği belirtiliyor. Rekor soğuklar akıllarayapımıadlı filmi getiriyor. Filmde New York sular altında kalıyor. Bir anda düşen ani ısı ilede dahil olmak üzere her şey donuyor.