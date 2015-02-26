Film değil gerçek

Küresel
ısınmaya bağlı olarak mevsimlerde yaşanan değişiklik tüm dünyayı vuruyor. Son yılların en çetin kışını yaşayan ABD'de de beklenmedik kar fırtınaları ve dondurucu soğuklar
günlük hayatı sekteye uğratıyor. Sıcaklığın eksi 20 derecelere kadar düştüğü New York'taki Hudson Nehri'nin
28 yıl aradan sonra ilk kez buz tutması kent sakinlerinde şaşkınlık yaratıyor. Kentte buz kalınlığı ise 45 santim olarak ölçülürken; sahil güvenlik ekiplerinin 1.5 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı
yüzünden görev yapamaz hale geldiği belirtiliyor. Rekor soğuklar akıllara 2004 Hollywood
yapımı 'The Day After Tomorrow' (Yarından Sonra)
adlı filmi getiriyor. Filmde New York sular altında kalıyor. Bir anda düşen ani ısı ile Özgürlük Heykeli
de dahil olmak üzere her şey donuyor.